Başkan Turan, öğrencilerle fidan dikti

Kefken Gençlik Kampı’nda gerçekleşen fidan dikim etkinliğine Başkan Adnan Turan’ın yanı sıra, Kocaeli Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, Gençlik Merkezi Müdürü Mert Tepekıran, Okul Sporları Şube Müdürü Turgay Bulut, Kandıra İlçe Gençlik Ve Spor Müdürü Ercan Güneş, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Dursun, Kefken Gençlik Kampı Müdürü Nizamettin Yılmaz, Kefken Mahalle Muhtarı Z.Abidin Ekrem ve Okul Sporları Halk Oyunları Branşında Türkiye Dördüncüsü olan Kocaeli Anadolu Lisesi Öğrencileri katıldı.

İNSANLARLA BİRLİKTE BÜYÜYECEK

Öğrenciler, dağıtılan fidanları dikerek, doğaya ağaç desteğinde bulunurken, Başkan Adnan Turan da, öğrenciler ile birlikte fidanları toprakla buluşturdu. Diktiği fidanlara can suyunu veren Başkan Turan, yemyeşil Kandıra, yemyeşil Kocaeli için benzer etkinliklere katkı sunacaklarının altını çizdi. Etkinliğe ilişkin açıklama yapan Başkan Adnan Turan, “Her fidan bir ağaç her ağaç da doğamızın geleceğidir. Geleceğimiz ile ilgili olarak insanlarla birlikte bu fidanlarda büyüyecek” dedi.