Karamürsel’de öğretmenler günü özel konseri

Öğretmenler Günü Karamürsel’de konser etkinliğiyle kutlandı. Karamürsel halkının yoğun ilgi gösterdiği konserde Karamürsel Belediyesi Türk Sanat Müziği korosu Şef Remzi Celilkay önderliğinde 25 kişilik koro ekibi salonu dolduran davetlileri mest etti. Karamürsel Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Topluluğu tarafından düzenlenen Öğretmenler Günü Özel Konseri’ne katılan davetlilere belediye görevlileri tarafından karanfil verildi.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜ KUTLADI

Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya yapmış olduğu konuşmada tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı. Karamürsel Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu tarafından hazırlanan Öğretmenler Günü Özel konserinde 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu öğrencilerinin seslendirdiği şiir ve şakı salonu dolduran öğretmenler ve misafirlerden tarafından büyük alkış aldı. Karamürsel Belediyesi Türk Sanat Müziği korosu seslendirdiği solo şarkılarla da büyük beğeni topladı.