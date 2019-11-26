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Trabzonlular Derneği, Hürriyet’i ziyaret etti

Kocaeli Trabzonlular Derneği’nin yeni başkanı Dr. Fuat Ayar ve yönetimi, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i makamında ziyaret etti.
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Kocaeli Trabzonlular Derneği’nin yeni başkanı Dr. Fuat Ayar ve yönetimi, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i makamında ziyaret etti. Dernek Başkanı Dr. Fuat Ayar ve yönetimi, yürüttükleri çalışmalar hakkında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e bilgi aktardı. Ziyaretten ötürü mutluluk duyduğunu ifade eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, derneğin yeni yönetimine çalışmalarında başarılar dileyerek kutladı.

İZMİT’İ DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ

Sivil toplum kuruluşlarına ve derneklere verdiği önemin bir kez daha altını çizen Başkan Hürriyet, “Tüm sivil toplum kuruluşları ve dernekler, İzmit’i daha ileriye taşıyacak olan kent dinamiklerini oluşturuyor. Bu bağlamda hemşehri dernekleri de Türkiye’nin adeta bir mozağini oluşturan kentimizin en önemli unsurlarındandır. Yürüttüğünüz çalışmalar ve sunduğunuz katkılar bizler için çok önemli. Sizlerin fikir ve önerileri şehrimiz için planladığımız proje ve hizmetlerimiz için çok önemli. Sizlerin fikir ve önerilerinizle bu kenti hep birlikte yöneteceğiz” dedi.

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