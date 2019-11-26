GTÜ en başarılı genç devlet üniversitesi seçildi

Dünyanın 50 yaşından daha genç en iyi üniversitelerinin belirlendiği listede Türkiye’den 14 üniversite yer aldı. Devlet üniversiteleri arasında birinci olan GTÜ, vakıf ve özel üniversitelerin de dahil olduğu genel değerlendirmede ise 5. sıraya yerleşti.

Öğretim (öğrenme ortamı), araştırma (hacim, gelir ve itibar), alıntılar (araştırma etkisi), uluslararası görünüm (personel, öğrenciler ve araştırma) ve sanayi geliri (bilgi transferi) olarak 5 alanda gruplandırılmış 13 performans kriterine göre değerlendirme yapılıyor. Avrupa, Avustralya, Asya, Amerika ve Afrika kıtalarından 60 ülke üniversitelerinin değerlendirildiği sıralamada 351 üniversite listeye girebildi. Hong Kong University of Science and Technology, ‘En Başarılı Genç Üniversite’ seçildi.