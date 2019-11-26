Sepaş Enerji’nin düzenlediği “Sokağın Enerjisi” temalı fotoğraf yarışmasında seçilen fotoğraflar 27 – 28 -29 Kasım’da sokak sergisiyle sanatseverler buluşacak. Bugün İzmit Belsa Plaza önünde yapılacak açılışa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Sepaş Enerji Genel Müdürü Çağrı Poyraz ve fotoğrafçı Mustafa Seven katılacak.
Bugün 16:00 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 16:03 TSİ
‘Sokağın Enerjisi’ yayılacak
Sepaş Enerji’nin düzenlediği “Sokağın Enerjisi” temalı fotoğraf yarışmasında seçilen fotoğraflar sokak sergisiyle sanarseverler ile buluşacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz