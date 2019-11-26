Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, eğitim kadrosunu geliştirmeye bu alanda rol model olmaya devam ediyor. Sadece öğrenciler için yönetim ve öğretmen kadrosunun da eğitimlerine önem veren Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi ile işbirliği yaptı. Bu kapsamda Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Fatma Çelik ve Öğretim üyesi Dr. Behsat Savaş, geçtiğimiz hafta öğretim ortamları ve sürecinin düzenlenmesine ilişkin eğitim verdi. Eğitime tüm öğretmen ve yöneticiler eksiksiz katılırken, programların tüm hızıyla süreceği ifade edildi.
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Özel KOTO Okulu’na üniversiteden destek
Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi ile işbirliği yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz