Özel KOTO Okulu’na üniversiteden destek

Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, eğitim kadrosunu geliştirmeye bu alanda rol model olmaya devam ediyor. Sadece öğrenciler için yönetim ve öğretmen kadrosunun da eğitimlerine önem veren Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi ile işbirliği yaptı. Bu kapsamda Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Fatma Çelik ve Öğretim üyesi Dr. Behsat Savaş, geçtiğimiz hafta öğretim ortamları ve sürecinin düzenlenmesine ilişkin eğitim verdi. Eğitime tüm öğretmen ve yöneticiler eksiksiz katılırken, programların tüm hızıyla süreceği ifade edildi.