Filli Boya’dan mekâna canlılık veren renk önerileri!

Kışın soğuk etkisini azaltmak için içinde kırmızı bulunan bej tonlarını kullanabilirsiniz. Filli Boya Renxmatik kartelasından Tan 280 ve Hasır 75 renkleriyle mekanlarımızda güneşin yüzünü ilk göstermeye başladığı sabah saatlerindeki etkisini hissedebiliriz. Griden vazgeçemeyenler için yine Filli Boya Renxmatik kartelasından Krom 150 rengi ile capcanlı sarı tonlarda Işıltı 115 rengini birlikte kullanabilirsiniz. Kışın sıcaklığını hissettiren bir başka renk de tarçın tonları… Dumanı üstünde tarçınlı salebin o iştah açan pozitif etkisini duvarlarınıza taşımak için Filli Boya Renxmatik kartelasından Tan 240 rengini tercih edebilirsiniz.

FİLLİ BOYA BAYİLERDE

Beğendiğiniz tüm renkleri ise size en yakın Filli Boya bayisinden kolayca temin edebilirsiniz. Size en yakın Filli Boya bayisini “Filli Boya En Yakın Bayi” uygulamasını ücretsiz olarak IOS için AppStore’dan, Android cihazlar için GooglePlay’den indirerek öğrenebilirsiniz.

iOS için

https://itunes.apple.com/tr/app/filli-boya-en-yak-n-bayi/id1068403039?mt=8,

Android için

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gbj.enyakinbayifilliboya