Zeytinoğlu: Kapasite kullanımı oranı arttı

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Merkez Bankası ve Kocaeli Sanayi Odası verilerine göre kasım ayı kapasite kullanım oranı sonuçlarını değerlendirdi. Başkan Zeytinoğlu, “Oda olarak her ay düzenli olarak açıkladığımız imalat sanayinde kapasite kullanım oranı ilimizde yüzde 70.9 ile geçen yılın aynı ayına göre 0.4 puan, geçen aya göre 0.2 puan arttı. Merkez Bankası tarafından yüzde 77.2 olarak açıklanan Türkiye imalat sanayinin kapasite kullanım oranı ise, geçen aya göre 0.8 puan, geçen yıla göre 3.1 puan arttı." dedi.

İHRACAT RAKAMLARI

Hem Türkiye genelinde, hem de Kocaeli kapasite kullanım oranlarında artışların devam ettiğini söyleyen Zeytinoğlu, “İlimizde bu ay sanayi kuruluşlarına yönelik yaptığımız araştırmada firmalarımızın yüzde 53’ü kapasite kullanım oranlarının geçen aya göre arttığını bildirdi. Kapasite kullanım oranlarındaki bu artışta otomotiv sektörünün yanında kimya, makine, elektrik, plastik ve kauçuk sektörlerinin katkısını görüyoruz. İlimizin de öncü sektörlerindeki bu artışların kasım ayı ihracat rakamlarımıza olumlu yansıyacağını düşünüyoruz.” dedi.

EN YÜKSEK SEVİYE

Kapasite kullanım oranının yılın başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını belirten Zeytinoğlu, “Kapasite kullanım oranındaki bu seviye, sanayi üretimindeki artış beklentimizi de güçlendirdi.” dedi.