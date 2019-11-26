Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:05 TSİ- Ekonomi G: Bugün 16:07 TSİ

Zeytinoğlu: Kapasite kullanımı oranı arttı

KSO Başkanı Zeytinoğlu kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi. Zeytinoğlu, kapasite kullanımındaki artışın devam ettiğini söyledi
mask

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Merkez Bankası ve Kocaeli Sanayi Odası verilerine göre kasım ayı kapasite kullanım oranı sonuçlarını değerlendirdi. Başkan Zeytinoğlu, “Oda olarak her ay düzenli olarak açıkladığımız imalat sanayinde kapasite kullanım oranı ilimizde yüzde 70.9 ile geçen yılın aynı ayına göre 0.4 puan, geçen aya göre 0.2 puan arttı. Merkez Bankası tarafından yüzde 77.2 olarak açıklanan Türkiye imalat sanayinin kapasite kullanım oranı ise, geçen aya göre 0.8 puan, geçen yıla göre 3.1 puan arttı." dedi.

İHRACAT RAKAMLARI

Hem Türkiye genelinde, hem de Kocaeli kapasite kullanım oranlarında artışların devam ettiğini söyleyen Zeytinoğlu, “İlimizde bu ay sanayi kuruluşlarına yönelik yaptığımız araştırmada firmalarımızın yüzde 53’ü kapasite kullanım oranlarının geçen aya göre arttığını bildirdi. Kapasite kullanım oranlarındaki bu artışta otomotiv sektörünün yanında kimya, makine, elektrik, plastik ve kauçuk sektörlerinin katkısını görüyoruz. İlimizin de öncü sektörlerindeki bu artışların kasım ayı ihracat rakamlarımıza olumlu yansıyacağını düşünüyoruz.” dedi.

EN YÜKSEK SEVİYE

Kapasite kullanım oranının yılın başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını belirten Zeytinoğlu, “Kapasite kullanım oranındaki bu seviye, sanayi üretimindeki artış beklentimizi de güçlendirdi.” dedi.

Bugün 16:05 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu haberi okumadan alışveriş yapmayın mask
Bu haberi okumadan alışveriş yapmayın
Türkiye Finans'tan araba alacaklara müjde mask
Türkiye Finans'tan araba alacaklara müjde
O büyük şirket de iflas bayrağını çekti mask
O büyük şirket de iflas bayrağını çekti
Süt taleplerine yetişemiyor mask
Süt taleplerine yetişemiyor
Bu haber Kartepelileri sevindirecek mask
Bu haber Kartepelileri sevindirecek
Kocaeli'den kaç firma o listeye girdi? mask
Kocaeli'den kaç firma o listeye girdi?
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit Belediyesi'nden afiş hatası mask
İzmit Belediyesi'nden afiş hatası
Bursa’daki karar, Kocaeli’yi hareketlendirdi mask
Bursa’daki karar, Kocaeli’yi hareketlendirdi
Cezaevinde kalbine yenildi mask
Cezaevinde kalbine yenildi
Turgay Kıran vefat etti mask
Turgay Kıran vefat etti
Kocaeli yanıyor! İtfaiye çağırın! “2-0” mask
Kocaeli yanıyor! İtfaiye çağırın! “2-0”
Viyadükten düşen işçiler demirlerin altında kaldı mask
Viyadükten düşen işçiler demirlerin altında kaldı

GALERİ

Kocaeli'de oynanan 13 milyonluk kupon çalındı! mask
Kocaeli'de oynanan 13 milyonluk kupon çalındı!
 Kocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandı mask
 Kocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandı
Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu mask
Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu
 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden örnek proje mask
 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden örnek proje
Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler mask
Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü mask
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL