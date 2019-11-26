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Özmural Fen İşleri Personelini ziyaret etti

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, Tepeköy Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi’ni ziyaret ederek personelin istek, talep ve önerilerini dinledi
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İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural sabahın ilk ışıkları ile mesai öncesi Tepeköy’deki Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi’nde görev yapan personelleri ziyaret etti. Tüm çalışanlarla tek tek sohbet eden ve çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Yardımcısı Ünal Özmural’a, Fen İşleri Müdürü Burak Efe Erdoğan ve birim müdürleri eşlik etti. Şantiyede incelemelerde bulunan Başkan Yardımcısı Özmural daha sonrasında birim müdürleri ve personellerle bir araya gelerek bir toplantı düzenledi. Özmural toplantıların periyodik hale geleceğini söyledi.

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