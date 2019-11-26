Tokatlılar, Başsavcı Korkmaz’ı ağırladı

Dernek başkanı Doç Dr. Hüseyin Şaşkın ve yönetim kurulunun ev sahipliğinde dernek binasında düzenlenen seminerde, Başsavcı Habib Korkmaz tarafından dernek üyelerine hukuk sistemi hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Mahkeme türleri, Başsavcılıkların çalışma kapsamları, dava konuları, ceza muhakemesi kanunları, idare ve vergi mahkemesinin kapsamı, icra iflas kanunları, aile mahkemesinin kapsamı gibi bilgilendirmelerin yapıldığı ve oldukça faydalı geçen eğitim seminerinin sonunda dernek başkanı Hüseyin Şaşkın tarafından hemşehrileri ve aynı zamanda dernek istişare kurulu üyesi olan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz’a teşekkür plaketi takdim edildi.