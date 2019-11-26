Türk Harb-İş Genel Başkanı Alaattin Soydan Gölcük’e geldi

Toplantıda konuşma yapan Genel Başkan Alaattin Soydan, ‘’Kocaeli Şubemiz çalışmaları ve başarılarıyla Türkiye’ye örnek şubelerimizin başında geliyor. Bu yüzden Şube Başkanımız Sayın Turhan Yıldız’ı ve Yönetimini kutluyorum’ dedi. Sendika’nın Aylık Olağan Danışma Kurulu Toplantısına Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Soysal, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Karaca, Genel Sekreter Yaşar Yavuz, Genel Mali Sekreter Haldun Karabacak, Türk Harb-İş Kocaeli Şubesi Başkanı Turhan Yıldız, yönetimi ve sendika üyeleri katılım sağladı. Toplantının öncesinde üyelere ve katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

EĞİTİMLERE ALACAĞIZ

Toplantıda konuşma yapan Türk Harb-İş Kocaeli Şubesi Başkanı Turhan Yıldız, “Yarından itibaren çalışmalara başlayıp, 390 arkadaşımızı eğitime alacağız. Akabinde 290 arkadaşımızı daha eğitime alacağız. Bu yıl Ocak 14’ünde emekli olmak sizlerine avantajınıza. Akıllarınızı karıştıranlar olabilir. Bizler sizin için en yetkili ağızdan bilgi alıp, size iletiyoruz. Tank Palet Fabrikası’nda yaşanan süreçte Kocaeli Şubemiz en güzel şekilde tepkisini göstermiş ve siz üyelerimizin haklarını savunmuştur” dedi.

SOYDAN: Kocaeli örnek şube

Türk Harb-İş Sendikası Genel Sekreteri Yaşar Yavuz ve Genel Başkan Yardımcısı Hasan Karaca’nın ardından konuşan Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Soydan, ‘Sizler gerçekten çok sıkıntılı ve ağır şartlarda çalışıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Genel kurulda birçok arkadaşınız canlı olarak şahitlik yapmıştır. Demokrasinin olduğu yerde seçim, seçimin olduğu yerde adaylar olacaktır. 29 Eylül’den sonra yaklaşık 24 bin kişinin, aileleriyle birlikte 100 binden fazla kişinin vebalini üzerimizde hissediyoruz. Bizler bu bilinçle çalışacağız. Kocaeli Şubemiz gerçekten Türkiye çapında çalışmalarıyla örnek şubelerden biri. Turhan Yıldız başkanımıza ve değerli yönetimine teşekkür ediyorum’ dedi.