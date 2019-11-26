Önceliğin ailedeki kadının rolü ve 25 Kasım Dünya Kadın Hakları’nın oluşturduğu ilçe divanında açılış konuşmasını yapan Kadın Kolları İlçe Başkanı Şükran Gümüş, “Dünyanın her yerinde bugün kadınlar, dayanışma ve mücadele ruhuyla, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, aile içi ve toplumsal şiddete, ayrımcılığa karşı çıkmakta; kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi için mücadele çağrısı yapmakta ve çözüm önerileri sunmaktadır. Çünkü kadınlar, ne yazık ki dünyanın her yerinde hukuki, ekonomik, sosyal ve siyasal alanda saldırıya maruz kalmakta ve sömürüye uğramaktadır. Bizler aile yapısını kurtarabilirsek bilinçli evlatlar bireyler yetiştirebilirsek kadının bir meta olmaktan çıkarıp İslamiyetin kadına verdiği yeri diri diri toprağa gömülmekten Cenneti ayağının altına verdiğini öğretebilirsek tüm sorunların üstesinden geliriz” dedi.
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SP’li Gümüş: Yeni bir dünyayı biz kuracağız
Saadet Partisi Gebze İlçe Kadın Kolları gerçekleştirdiği ilçe divanında eğitimden sağlığa, sosyo-kültürel yozlaşmadan kadın haklarına ve Gebze’de kadınlar nasıl yeni bir dünya kurara kadar birçok konuyu ele aldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz