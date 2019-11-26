Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:11 TSİ- Gündem G: Bugün 17:17 TSİ

Erdoğan duyurdu! 500 ucuz satış mağazası açılacak...

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada Tarım Kredi Kooperatifi'nin ülke genelinde 500 satış mağazası açacağını açıkladı.
mask

Cumhurbaşkanı Ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Tarım Kredi Kooperatifi tarafında Türkiye genelinde 500 tane satış mağazası açılacağını söyledi.

“Son dönemde bölgemizdeki kimi ülkelerde ülkemiz menşeli ürünlere yönelik sinsi bir kampanya yürütüldüğünü görüyoruz” diyen Erdoğan, “İnşallah bir yeni adım daha atacağız. Tarım Kredi Kooperatifi’miz Türkiye genelinde ilk etapta 500, şöyle gayet güzel, muhteşem diyebileceğimiz kendi satış mağazalarını açacak ve bu sayıyı daha sonra da artırmaya devam edecek. Fiyatlardaki ucuzluk istikrar tarım kredi kooperatiflerinin bu mağazalarında halkım için çok çok önemli bir çıkış ve adım olacak.” açıklamasında bulundu.

TANZİM ÇADIRLARI KURULMUŞTU

Türkiye’de yaşanan döviz krizi sonrası üreticilerin girdi maliyetlerinde yaşanan artışa bağlı olarak meyve sebze fiyatlarında aşırı yükselişler görülmüştü. Hükümet bu artışlara önlem olarak tanzim çadırlarını devreye almıştı.

Bugün 16:11 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Asker yatakhanesi bile kiralanabilecek mask
Asker yatakhanesi bile kiralanabilecek
İzmit Belediyesi'nden Türkiye'ye örnek olacak afiş! mask
İzmit Belediyesi'nden Türkiye'ye örnek olacak afiş!
Kocaelispor Kulübü seyirci sayısını açıkladı mask
Kocaelispor Kulübü seyirci sayısını açıkladı
Diyanet o alanda 60 öğretmen alacak mask
Diyanet o alanda 60 öğretmen alacak
Kocaeli'de binlerce kadın devlete sığındı mask
Kocaeli'de binlerce kadın devlete sığındı
Çok önemli hazırlık! Adalet Bakanı duyurdu... mask
Çok önemli hazırlık! Adalet Bakanı duyurdu...
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit Belediyesi'nden afiş hatası mask
İzmit Belediyesi'nden afiş hatası
Bursa’daki karar, Kocaeli’yi hareketlendirdi mask
Bursa’daki karar, Kocaeli’yi hareketlendirdi
Cezaevinde kalbine yenildi mask
Cezaevinde kalbine yenildi
Turgay Kıran vefat etti mask
Turgay Kıran vefat etti
Kocaeli yanıyor! İtfaiye çağırın! “2-0” mask
Kocaeli yanıyor! İtfaiye çağırın! “2-0”
Viyadükten düşen işçiler demirlerin altında kaldı mask
Viyadükten düşen işçiler demirlerin altında kaldı

GALERİ

Kocaeli'de oynanan 13 milyonluk kupon çalındı! mask
Kocaeli'de oynanan 13 milyonluk kupon çalındı!
 Kocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandı mask
 Kocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandı
Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu mask
Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu
 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden örnek proje mask
 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden örnek proje
Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler mask
Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü mask
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL