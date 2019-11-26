Aygün, Erzurumlarla buluştu

Merkezi Derince İbni Sina Mahallesi’nde yer alan Kocaeli Erzurumlular Derneği’nin düzenlediği Geleneksel Herfene Gecesi programı, Derince ve çevre ilçelerde yaşayan Erzurumluları bir araya getirdi. Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde yapılan geceye başta Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün olmak üzere, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Şirin, Meclis Üyesi Abdullah Yıldırım ve dernek üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

AYGÜN’E TEŞEKKÜR

Herfene Gecesi dolayısıyla düzenlenen programda açılış konuşmasını yapan Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok, katılımlarından dolayı Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve konuklarına teşekkür etti. İlçedeki sivil toplum kuruluşlarının Derince’nin en önemli zenginlikleri olduğunu ifade eden Başkan Aygün ise yaptığı konuşmada, derneklerin düzenlediği geleneksel etkinlikleri önemsediğini ifade etti. Erzurumluların yoğun ilgi gösterdiği program ikramların takdimi ve sohbetlerle devam etti.