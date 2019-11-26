Define iddiası fos çıktı!

Edinilen bilgilere göre Çubuklu Bala ile Nebihoca köyleri sınırları arasında kalan ormanlık alanda İzmit Belediyesi’ne ait 41 İZ 0039 plakalı kepçe ile define arandığı iddialarına ilişkin olarak Çubuklu Bala’da yaşayan vatandaşlar ihbarda bulundu. Söz konusu ihbarda çok sayıda ağacın kesildiği de öne sürüldü.

“BELEDİYEDEN YARDIM İSTENDİ”

Olayla ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Nebihoca Köyü Muhtarı Beytullah Tekerli söz yaptığı açıklamada, “Bahsedilen yer benim köyüm sınırlarında bir mera. Köydeki vatandaşlar İzmit Belediyesi’nden su çıkarmak için yardım istemişler. Önceleri orada hayvanlar için su vardı o su kaçmış. Çubuklu Bala’daki vatandaşlar da define ihbarında bulunmuş. Amaç orada geçmişte bir çeşme vardı, uzun zamandır kullanılmadığı için su kaçmış, suyun başı açılmak için belediyeden yardım istendi.Yani çeşme yapabilmek.Cuma günü olduğu için de kepçe orada kaldı” dedi.

“BU OLAY SU ÇIKARMAKLA ALAKALI”

Ağaç kesilmesi ile ilgili de konuşan Tekerli, “Su açıldı ama gerekli çalışmalar yapılması için tekrar izinler alınıp çalışmaların devam etmesi gerekiyor. Tamamen su çıkarmakla alakalı bir şey. Vatandaşın talebi üzerine bizim muhtarlığımız girişimiyle yapıldı. Tekrar boru hattı döşenmesi için müracaatlar yapılacak. Çok fazla ağaç kesildiği iddiası da doğru değil. Birkaç tane yabani fındık dediğimiz ağaç dedikleri dikenlikte olan yerlerde kesim oldu. Bu olay tamamen aslına uygun olmayan şekilde yayıldı. Çok kez açıkladık ancak hala define haberleri yapılıyor. Bu olay tamamen su çıkarmakla alakalı.

İZMİT BELEDİYESİ’NDEN DEFİNE AÇIKLAMASI

İzmit Belediyesi ise define iddialarıyla ilgili iğneleyici bir paylaşımda bulunarak, “Bizim için en büyük define vatandaşımızın hayır duasını alabilmek. Çubuklu ve Nebihoca köylerimizde, yol yapımı, tasfiye, hafriyat alımı, kanal kazımı ve çeşme gibi birçok çalışmalarımızda vatandaşlarımızın taleplerine yanıt verdik” ifadelerinde bulundu.