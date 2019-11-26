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WhatsApp'a yeni özellik geliyor!

WhatsApp'ın Android platformu için geliştirilen yeni beta sürümü yayınlandı. Yeni beta sürüm, aylar önce gün yüzüne çıkan grup mesajlarını otomatik silme özelliğini yeniden gündemde
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Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın Android beta sürümü bir kez daha güncellendi. WhatsApp'ın beta sürüm güncellemeleri, neredeyse gün aşırı yapılıyor ve geliştiriciler, her yeni sürümle kullanıcılara yeni özellikler sunuyorlar. Fakat beta sürümde kullanılan ya da görülen bu özelliklerin pek çoğu, henüz WhatsApp'ın normal sürümüne gelmiş değil.

 SÜRÜM KONTROLÜ YAPABİLİRSİNİZ

Web Tekno'nun haberine göre; WhatsApp'ın Android beta sürümünün güncellenmesiyle birlikte uygulama sürümü, "2.19.348"e yükseltildi. Eğer sizler de WhatsApp'ın Android beta sürümünü kullanıyorsanız, uygulamanın güncel olup olmadığını anlamak için sürüm kontrolü yapabilirsiniz. Aylar önce sizlere WhatsApp'ın üzerinde çalışmakta olduğu bir özellikten bahsetmiştik. Bu özellik, tüketicilerin WhatsApp gruplarından gelen mesajları, otomatik olarak silmesine yarayan bir zamanlayıcıyı içeriyordu. WhatsApp'ın Android beta "2.19.282" kodlu sürümünde ortaya çıkan bu özellik, uzunca bir süre gözden kaybolmuştu. Ancak son beta sürüm, bu özelliği yeniden getiriyor.

OTOMATİK OLARAK SİLİNECEK

Bu özellik kapsamında kullanıcılar, WhatsApp gruplarına eklenecek bir ayar menüsü ile zamanlayıcı koyabilecekler. Belirlenen süre sona erdiğinde de o WhatsApp grubundaki mesajların tümü otomatik olarak silinecek. Böylelikle kullanıcılar, grup mesajlarını manuel olarak silmek zorunda kalmayacaklar. Fakat bu etkili özelliğin tüm kullanıcıların hizmetine ne zaman sürüleceği henüz bilinmiyor.

 TESTLERİN ARDINDAN HİZMETE SUNULACAK

WhatsApp'ın yeni beta sürümüyle getirilen özellikler, yapılacak olan testlerin ardından kullanıcıların hizmetine sunulacak. Ancak bu bağlamda, geliştirici ekibin yeni özelliklerle ilgili herhangi bir sorun yaşamaması gerekiyor. Bakalım aylar sonra geri dönen zamanlayıcılı grup mesajlarını otomatik silme özelliği tüm kullanıcıların hizmetine ne zaman sunulacak.

Bugün 16:34 TSİ - Teknoloji

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