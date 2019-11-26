Halk Ekmek satışları 2 Aralık’ta başlıyor!

Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Fırıncılar Odası arasında yapılan Halk Ekmek Projesi protokolü kapsamında ilk etapta İzmit’te 13 farklı yerde, sonrasında ise il genelinde yapılacak olan projede 200 gram ekmek 1 TL’den, 400 gram ekmek ise 2 TL’den satışa sunulacağı belirtilmişti. Faaliyet gösteren büfelerin çalışma saatleri ise Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi olmak üzere hafta içi saat 06-08, öğlen 12.00-14.00, akşam 17.00-19.00 saatleri arasında 6 gün hizmet vereceği açıklanmıştı.

4 YERE YERLEŞTİRİLDİ

Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı düzenlediği basın toplantısında projenin faaliyete geçeceği tarih olarak Kasım ayının ortaları veya sonu olarak belirtirken, geçtiğimiz gün gazetemizin “Soru-Cevap” köşesinde açıklamalarda bulunan Kocaeli Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş ise projenin başlama tarihinin Aralık veya Ocak ayına sarkabileceğini ifade etmişti. Halk ekmek büfelerinde bugün yeni bir gelişme yaşandı. İlk olarak İzmit’te faaliyete başlayacak proje kapsamında Halk Ekmek Büfeleri Miralay Mümtaz Caddesi, Anıtpark, Sanayi Mahallesi ve Kuruçeşme’ye yerleştirildi.

“EKSİĞİMİZ YOK”

Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı gazetemize yaptığı açıklamada, “Normalde 1 Aralık tarihinde başlamasını düşünüyorduk ancak Pazar gününe denk geldiği için 2 Aralık’ta satışlar inşallah başlayacak. Cuma’ya kadar yapılması planlanıyor. Haftaya kadar sanıyorum noktalar tamamlanmış olur. Biz fırıncılar olarak hazırız, eksiğimiz yok. Elektrikler de büfelere bugün yarın çekilir” dedi.

NERELERDE SATIŞ OLACAK?

Halk ekmek Bayındırlık-Dünya Bankası, Bekirdere Mimar Sinan Ortaokulu, Alikahya Merkez, Yahya Kaptan, Tavşantepe, Topçular Şeref Meydanı, Bağçeşme Meydanı, Gültepe Mahallesi, Kuruçeşme Parkı, Yeni Cuma Parkı, 42 Evler Sanayi Mahallesi, Anıtpark, Yeşilova Özbek Çeşme Meydanı, Ali Kahya Karadenizliler, Yenidoğan-Serdar Mahallesi’nde belirlenen alanlarda büfeler kurulacak.