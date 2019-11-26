As yap şampiyon olucaz b'oolum

Kocaelispor’un her maçında taraftarlar arasındaki yerini alan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelispor taraftarlarına sürpriz yaptı. Kocaelispor’un evinde ağırladığı ve 2-0 galip geldiği Erokspor maçından önce Başkan Hürriyet tarafından dağıtılan ve üzerinde “AS YAP ŞAMPİYON OLUCAZ B’OOLUM” yazan atkılara taraftaralar yoğun ilgi gösterdi.

2 BİN TARAFTARA DAĞITILDI

Stad girişi, UEFA alt tribün girişi, güney kale arka girişi ve maraton tribünü girişinde da yaklaşık 2 bin adet atkı Kocaelispor taraftarına hediye edildi. Atkı üzerindeki yazıyı gören taraftarlar mutluluklarını ifade ederek bu atkılarla fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşımını yaptılar. “AS YAP ŞAMPİYON OLUCAZ B’OOLUM” sözleri günün esprisi olurken İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet maç boyunca atkısını sallayarak takıma destek oldu.