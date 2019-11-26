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15. Kolordu İlkokulu’na, anaokulu geliyor

Derince 15. Kolordu İlkokulu 1 nolu binasının yapılacak tadilatla anaokuluna dönüştürülmesi protokolü, Vali Hüseyin Aksoy tarafından imzalandı
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Eğitime %100 Destek Kampanyası kapsamında Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Anneleri Derneği’nin iş birliğiyle Derince 15. Kolordu İlkokulu 1 nolu binasının yapılacak tadilatla anaokuluna dönüştürülmesi ile ilgili protokol imza töreni Vali Hüseyin Aksoy’un katılımlarıyla gerçekleştirildi. Protokol İmza törenine;  Vali Aksoy’un yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ve Kocaeli Anneleri Derneği Başkanı Hande Kaya ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

VALİ AKSOY’A TEŞEKKÜR

İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik yaptığı açıklamada; “Sayın Valimiz ilimize göreve geldikten sonra okul öncesi eğitimde  %100 olacak tek il Kocaeli’dir. Bu anlamda projeye Kocaeli Anneler Derneği’nin vesile olması, bize ışık tutması ve Sayın Valimizin de projeye öncülük etmesi bizi son derece mutlu ediyor. Çocuklarda en önemli yaş gurubu 3-6 yaş grubu aralığıdır. Bu dönemi iyi değerlendirirsek gelecekte güçlü bir nesil ortaya çıkacaktır. Bu konuda da Sayın Valimiz gerçekten çok büyük gayret sarf ediyor. Bu katkılarınızdan dolayı da eğitim camiası adına sayın Valimize teşekkür ediyoruz” dedi.

“BU YIL YÜZDE 100 OLACAĞIZ”

Vali Hüseyin Aksoy yaptığı konuşmada; “Okul öncesini önemsiyoruz ve özellikle 5 yaş grubunda %100 okullaşma gibi bir hedefimiz var. Bu yılda bir aksilik olmazsa %100 hedefimizi inşallah tutturmuş olacağız. Özellikle çocukların okul öncesinde eğitimlerini sağlıklı almaları ve onların gelişmelerine, hayattaki başarı süreçlerine önemli katkıları olacağının farkındayız. Bu binanın restorasyonu ve yeniden eğitime kazandırılması konusunda Anneler Derneğinin böyle bir çalışmada yer almasından bizde memnuniyet duyduk” dedi. Anaokulu binasına dönüştürülecek olan 1 nolu bina 6 derslik ’ten oluşacak olup 200-250 öğrenciye hizmet verecektir.

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