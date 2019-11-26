Akçakoca MTAL’in ilk ziyaretçisi Müdür Dilek oldu

Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, Kartepe Maşukiye’de bu yıl açılan Akçakoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Ziyarette öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Dilek, görüş ve önerileri dinledi. Bu yıl eğitim ve öğretime merhaba diyen okulu inceleyen Dilek, eğitim kadrosu ve öğrencilere başarılar diledi.