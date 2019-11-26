Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, Kartepe Maşukiye’de bu yıl açılan Akçakoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Ziyarette öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Dilek, görüş ve önerileri dinledi. Bu yıl eğitim ve öğretime merhaba diyen okulu inceleyen Dilek, eğitim kadrosu ve öğrencilere başarılar diledi.
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Akçakoca MTAL’in ilk ziyaretçisi Müdür Dilek oldu
Kartepe’de yapımına 2017 yılında başlanan ve bu yıl eğitim ve öğretime açılan Akçakoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ilk ziyaretçisi, Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek oldu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz