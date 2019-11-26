Bilgievleri’nde çocuklar istismara ‘Hayır De’di!

Bilgievleri rehberlik hizmetleri birimi tarafından öğrenci çalışmaları kapsamında uygulanan “Hayır De!” seminerleriyle Bilgievleri’nden hizmet alan öğrencilerin kendilerine yönelik olası tehlikeleri fark edip bu tehlikelerden kendini koruyabilen bireyler olmaları adına nerede, ne zaman ve nasıl “hayır” diyebilecekleri konularında farkındalık kazandırılması hedefleniyor. Seminerler sayesinde öğrencilerin kendi sınırlarını çizebilen, doğru karar alma becerisi gelişmiş, verdiği kararların arkasında durabilen sağlıklı ve güvenli bir kişiliğe sahip olmaları amaçlanıyor.

BİLGİ AKTARILIYOR

‘Hayır De!’ Projesi kapsamında yapılan seminerlerle her türlü istismarın önlenmesi konusunda öğrencilere bilgiler aktarılıyor. Çocuğa yönelik her türlü istismarın önlenmesi hedefi ile çocuklara; olumlu ve olumsuz temas sınırları, iyi niyet kötü niyet farkı, doğru istek ile yanlış istekler konularında neye “Hayır” denmesi gerektiği öğretiliyor.

PROJENİN İÇERİĞİ

‘Hayır De!’ seminerleri sınıf düzeylerine göre ilkokul ve ortaokul öğrencilerinden oluşan gruplarla yapılıyor. İlkokul düzeyinde bedensel ve duygusal bütünlüğün korunması üzerine yanlış arkadaşlıklar ve olumsuz davranış örneklerini içeren konular işleniyor. Ortaokul gruplarında yapılan ‘Hayır De!’ seminerlerinde, sağlıklı ve doğru arkadaş ilişkileri, sosyal medyadaki istismar yöntemlerinden korunma ve mahremiyet başlıkları ele alınıyor.