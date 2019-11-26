Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 17:43 TSİ- Gündem G: Bugün 17:44 TSİ

Bilgievleri’nde çocuklar istismara ‘Hayır De’di!

Bilgievleri öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen “Hayır De!” etkinliğinde duygusal, zihinsel ve bedensel istismar çeşitlerine karşı çocukların kendilerini korumaları yollarıyla yardım isteyebilecekleri doğru kişi ve kurumlar hakkında bilinçlenmeleri amaçlanıyor
mask

Bilgievleri rehberlik hizmetleri birimi tarafından öğrenci çalışmaları kapsamında uygulanan “Hayır De!” seminerleriyle Bilgievleri’nden hizmet alan öğrencilerin kendilerine yönelik olası tehlikeleri fark edip bu tehlikelerden kendini koruyabilen bireyler olmaları adına nerede, ne zaman ve nasıl “hayır” diyebilecekleri konularında farkındalık kazandırılması hedefleniyor. Seminerler sayesinde öğrencilerin kendi sınırlarını çizebilen, doğru karar alma becerisi gelişmiş, verdiği kararların arkasında durabilen sağlıklı ve güvenli bir kişiliğe sahip olmaları amaçlanıyor.

BİLGİ AKTARILIYOR

‘Hayır De!’ Projesi kapsamında yapılan seminerlerle her türlü istismarın önlenmesi konusunda öğrencilere bilgiler aktarılıyor. Çocuğa yönelik her türlü istismarın önlenmesi hedefi ile çocuklara; olumlu ve olumsuz temas sınırları, iyi niyet kötü niyet farkı, doğru istek ile yanlış istekler konularında neye “Hayır” denmesi gerektiği öğretiliyor.

PROJENİN İÇERİĞİ

‘Hayır De!’ seminerleri sınıf düzeylerine göre ilkokul ve ortaokul öğrencilerinden oluşan gruplarla yapılıyor. İlkokul düzeyinde bedensel ve duygusal bütünlüğün korunması üzerine yanlış arkadaşlıklar ve olumsuz davranış örneklerini içeren konular işleniyor. Ortaokul gruplarında yapılan ‘Hayır De!’ seminerlerinde, sağlıklı ve doğru arkadaş ilişkileri, sosyal medyadaki istismar yöntemlerinden korunma ve mahremiyet başlıkları ele alınıyor.

 

Bugün 17:43 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Asker yatakhanesi bile kiralanabilecek mask
Asker yatakhanesi bile kiralanabilecek
Kocaelispor Kulübü seyirci sayısını açıkladı mask
Kocaelispor Kulübü seyirci sayısını açıkladı
Diyanet o alanda 60 öğretmen alacak mask
Diyanet o alanda 60 öğretmen alacak
Kocaeli'de binlerce kadın devlete sığındı mask
Kocaeli'de binlerce kadın devlete sığındı
Çok önemli hazırlık! Adalet Bakanı duyurdu... mask
Çok önemli hazırlık! Adalet Bakanı duyurdu...
Bakanlık: Eski vekile çakar lamba yok mask
Bakanlık: Eski vekile çakar lamba yok
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit Belediyesi'nden afiş hatası mask
İzmit Belediyesi'nden afiş hatası
Bursa’daki karar, Kocaeli’yi hareketlendirdi mask
Bursa’daki karar, Kocaeli’yi hareketlendirdi
Cezaevinde kalbine yenildi mask
Cezaevinde kalbine yenildi
Turgay Kıran vefat etti mask
Turgay Kıran vefat etti
Kocaeli yanıyor! İtfaiye çağırın! “2-0” mask
Kocaeli yanıyor! İtfaiye çağırın! “2-0”
Viyadükten düşen işçiler demirlerin altında kaldı mask
Viyadükten düşen işçiler demirlerin altında kaldı

GALERİ

Kocaeli'de oynanan 13 milyonluk kupon çalındı! mask
Kocaeli'de oynanan 13 milyonluk kupon çalındı!
 Kocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandı mask
 Kocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandı
Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu mask
Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu
 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden örnek proje mask
 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden örnek proje
Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler mask
Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü mask
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL