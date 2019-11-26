Kocaeli, soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kocaeli’ni yüksek kesimlerine aralıklarla yağmur etkili oluyor. Kocaeli’nin en yüksek noktası olan Kartepe’de kar yağışı başladı. Kısa süreli kar yağışının yerini yağmura bırakması bekleniyor. Yağışlı hava hafta sonuna kadar Kocaeli’de etkili olacak.
Dün 17:44 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 09:37 TSİ
Kocaeli'ye mevsimin ilk karı düştü!
Kocaeli’nin en yüksek noktası olan Kartepe’de kar yağışı başladı!
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz