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Kocaeli'ye yılın ilk karı düştü!

Kocaeli’nin en yüksek noktası olan Kartepe’de kar yağışı başladı!
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Kocaeli, soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kocaeli’ni yüksek kesimlerine aralıklarla yağmur etkili oluyor. Kocaeli’nin en yüksek noktası olan Kartepe’de kar yağışı başladı. Kısa süreli kar yağışının yerini yağmura bırakması bekleniyor. Yağışlı hava hafta sonuna kadar Kocaeli’de etkili olacak.

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