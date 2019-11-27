Hizmet-İş Sendikası ile Büyükşehir ve İSU adına Yerel-Sen yetkilileri, toplu iş sözleşmesinin ilk görüşmesi için bugün(Çarşamba) Yerel-Sen’de bir araya gelecek. Büyükşehir’de çalışan yaklaşık 700 işçi için saat 11.00’de, İSU’da çalışan 488 işçi için ise saat 14.00’de ilk oturum için görüşme yapılacak. Hizmet-İş, işverene verdiği teklifte işçilerin ücretlerine yüzde 35 oranında zam talep etmişti.
Bugün 09:09 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 11:35 TSİ
Büyükşehir ve İSU’da ilk görüşme
Büyükşehir ve İSU’da çalışan işçileri ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri bugün başlıyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz