Büyükşehir ve İSU’da ilk görüşme

Hizmet-İş Sendikası ile Büyükşehir ve İSU adına Yerel-Sen yetkilileri, toplu iş sözleşmesinin ilk görüşmesi için bugün(Çarşamba) Yerel-Sen’de bir araya gelecek. Büyükşehir’de çalışan yaklaşık 700 işçi için saat 11.00’de, İSU’da çalışan 488 işçi için ise saat 14.00’de ilk oturum için görüşme yapılacak. Hizmet-İş, işverene verdiği teklifte işçilerin ücretlerine yüzde 35 oranında zam talep etmişti.