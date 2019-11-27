Emniyet sokağa "Huzur 41"le indi

İlimizde meydana gelebilecek muhtemel olayların önüne geçmek ve huzur ortamını sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde ilimiz genelinde 26 Kasım 2019 Salı günü 21.00-23.00 saatleri arasında 127 ekip, 908 personel ve 1 detektör köpeğin katılımı ile *HUZUR-41* adı altında sabit yol ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde uygulama yapıldı. Uygulamada, 8 bin 591 şahıs sorgulandı, bin 381 araç ve 183 umuma açık istirahat ve eğlence yeri kontrol edildi.

5 ŞAHSA ADLİ İŞLEM YAPILDI

Yapılan kontroller neticesinde 26 aranan şahıs yakalandı. Toplam 5 şahsa uyuşturucu madde bulundurmak, ruhsatsız silah taşımak ve kumar aleti bulundurmakta adli işlem yapıldı. Bu işlemlere konu 80 adet extacy uyuşturucu hap, 1,8 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve kumar makinesi ele geçirildi.

63 BİN 754 TL CEZA KESİLDİ

Yapılan trafik kontrollerinde 90 Araç sürücüsüne toplam 63 bin 754 TL idari para cezası uygulandı ve 12 araç trafikten men edildi. Ayrıca kontrol edilen Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinden 4 tanesine (ruhsatsız faaliyet göstermesi, çalışanlarının kimlik bildirimini yapmaması ve kapalı alanda sigara içilmesine izin verilmesinden dolayı) idari işlem yapıldı.