İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Deniz Engin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatlarıyla polislere yönelik bu eğitimlere başladıklarını söyledi. Yeşilay'ın desteğiyle bin 200 polise bu eğitimi verdiklerini ifade eden Engin, "Bu eğitimleri tüm personele vermeyi hedefliyoruz. Sigarayı gönüllü bırakan arkadaşları altın, eşiyle birlikte lüks bir restoranda yemek ile ödüllendirmemiz olacak. İnşallah bu projenin devamı gelir ve diğer illerimize de yansır" dedi.
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Sigarayı bırakana altın hediye edilecek
Yeşilay ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü 'Tütün Kullanımı Farkındalık Eğitimi'ne' katılarak sigarayı bırakan memurlara İstanbul Havalimanı Emniyet Müdürü Deniz Engin, altın hediye edecek.
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Yorumlar
(1 )
eski akpartili - tamamen saçma tamamen birilerini zengin etme...
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