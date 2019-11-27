Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:29 TSİ- Gündem G: Bugün 11:30 TSİ

Sigarayı bırakana altın hediye edilecek

Yeşilay ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü 'Tütün Kullanımı Farkındalık Eğitimi'ne' katılarak sigarayı bırakan memurlara İstanbul Havalimanı Emniyet Müdürü Deniz Engin, altın hediye edecek.
mask

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Deniz Engin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatlarıyla polislere yönelik bu eğitimlere başladıklarını söyledi. Yeşilay'ın desteğiyle bin 200 polise bu eğitimi verdiklerini ifade eden Engin, "Bu eğitimleri tüm personele vermeyi hedefliyoruz. Sigarayı gönüllü bırakan arkadaşları altın, eşiyle birlikte lüks bir restoranda yemek ile ödüllendirmemiz olacak. İnşallah bu projenin devamı gelir ve diğer illerimize de yansır" dedi.

Bugün 09:29 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(1)
01

eski akpartili - tamamen saçma tamamen birilerini zengin etme...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Kasım 09:39

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Sigarayı bırakana altın hediye edilecek mask
Sigarayı bırakana altın hediye edilecek
Araç sahipleri dikkat! Son 4 gün kaldı, 625 lira cezası var... mask
Araç sahipleri dikkat! Son 4 gün kaldı, 625 lira cezası var...
Borçluyu sevindirecek haber! mask
Borçluyu sevindirecek haber!
Türkiye'de 5 bin sivri sineği inceleyip o hastalık için uyardı mask
Türkiye'de 5 bin sivri sineği inceleyip o hastalık için uyardı
Asker yatakhanesi bile kiralanabilecek mask
Asker yatakhanesi bile kiralanabilecek
Kartepeliler dikkat sular kesilecek! mask
Kartepeliler dikkat sular kesilecek!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit Belediyesi'nden afiş hatası mask
İzmit Belediyesi'nden afiş hatası
Dev lastik fabrikası üretimi durduruyor mask
Dev lastik fabrikası üretimi durduruyor
Kocaeli yanıyor! İtfaiye çağırın! “2-0” mask
Kocaeli yanıyor! İtfaiye çağırın! “2-0”
Kocaeli'ye mevsimin ilk karı düştü! mask
Kocaeli'ye mevsimin ilk karı düştü!
Meteoroloji uyardı: Soğuk ve yağmur geliyor! mask
Meteoroloji uyardı: Soğuk ve yağmur geliyor!
Barajın suyu çekilince 20 yıl sonra gün yüzüne çıktı mask
Barajın suyu çekilince 20 yıl sonra gün yüzüne çıktı

GALERİ

Kardiyolog boşandığı eşini, kızının yanında darp etti mask
Kardiyolog boşandığı eşini, kızının yanında darp etti
Kocaeli'de oynanan 13 milyonluk kupon çalındı! mask
Kocaeli'de oynanan 13 milyonluk kupon çalındı!
 Kocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandı mask
 Kocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandı
Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu mask
Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu
 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden örnek proje mask
 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden örnek proje
Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler mask
Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL