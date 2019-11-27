Kandıra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların Maaş Ödeme Protokollerine bağlı olarak, aylık ve ücretlerin alınacağı bankanın belirlenmesi için banka promosyonu ihalesi Süleyman Hasanoğlu başkanlığında Mustafa Yıldırım, Tayfun Eski, Kadir Fidan ve İhsan Yaşar’dan oluşan ihale komisyonu tarafından yapıldı. Kandıra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen ihaleye Ziraat Bankası Kandıra Şubesi, Ak Bank Kaynarca Şubesi, Deniz Bank Kandıra Şubesi, İş Bankası Kandıra Şubesi ve Halk Bankası Kandıra Şubesi katıldı. İhale kapalı zarf usulü teklifler alınarak başladı ve açık arttırma usulü ile devam etti. Halk Bankası Kandıra Şubesi ve Deniz Bank Kandıra Şubesi Açık arttırma usulünde ilk turda çekildi. Ziraat Bankası Kandıra Şubesi, İş Bankası Kandıra Şubesi ve Ak Bank Kaynarca Şubesi açık arttırmada 22 tur boyunca kıyasıya çekişti. Çok heyecanlı ve çekişmeli geçen 22 turun ardından Ziraat Bankası Kandıra Şubesi 3 yıl süresince kişi başı promosyon bedeli peşin 3060 TL’lik teklif ile ihaleyi kazandı.
Bugün 09:40 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 09:46 TSİ
Öğretmenlere 3060 TL promosyon
Kandıra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan kadrolu personelin maaş promosyon ihalesini yeniden kazanan Ziraat Bankası, kişi başına 3060 TL promosyon parası ödeyecek
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz