Öğretmenlere 3060 TL promosyon

Kandıra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların Maaş Ödeme Protokollerine bağlı olarak, aylık ve ücretlerin alınacağı bankanın belirlenmesi için banka promosyonu ihalesi Süleyman Hasanoğlu başkanlığında Mustafa Yıldırım, Tayfun Eski, Kadir Fidan ve İhsan Yaşar’dan oluşan ihale komisyonu tarafından yapıldı. Kandıra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen ihaleye Ziraat Bankası Kandıra Şubesi, Ak Bank Kaynarca Şubesi, Deniz Bank Kandıra Şubesi, İş Bankası Kandıra Şubesi ve Halk Bankası Kandıra Şubesi katıldı. İhale kapalı zarf usulü teklifler alınarak başladı ve açık arttırma usulü ile devam etti. Halk Bankası Kandıra Şubesi ve Deniz Bank Kandıra Şubesi Açık arttırma usulünde ilk turda çekildi. Ziraat Bankası Kandıra Şubesi, İş Bankası Kandıra Şubesi ve Ak Bank Kaynarca Şubesi açık arttırmada 22 tur boyunca kıyasıya çekişti. Çok heyecanlı ve çekişmeli geçen 22 turun ardından Ziraat Bankası Kandıra Şubesi 3 yıl süresince kişi başı promosyon bedeli peşin 3060 TL’lik teklif ile ihaleyi kazandı.