O sanıklara 193 yıl rekor ceza!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2018 yılında çok önemli bir uyuşturucu operasyonu düzenlemişti. Gültepe Mevkiinde durdurulan bir tırda yapılan aramada, gizli bölmelere yerleştirilmişi 180 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipleri 8 kişiyi gözaltına aldı. Tutuklana 8 kişi hakkında, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan dava açıldı. Görülen davada zehir tacirlerine rekor bir ceza çıktı. Sanıklardan Mehmet Ş.’ye 7 yıl 1 ay, Necati F.’ye 6 yıl 8 ay, Ünal C.’ye 30 yıl, Hayrani K.’ye 30 yıl, Harun Ş.’ye 30 yıl, Ali Ö.’ye 30 yıl, Atahan K.’ye 30 yıl ve Hakkı K.’ye 30 yıl hapis cezası verildi. 8 sanığa toplam 193 yıl hapis cezası verildi.