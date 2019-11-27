Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:57 TSİ- Asayiş G: Bugün 12:24 TSİ

O sanıklara 193 yıl rekor ceza!

İzmit’te 2018 yılında düzenlesen uyuşturucu operasyonunda, bir tırın içine gizlenmiş halde 180 kilo uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Olayın sanıklarına toplam 193 yıl hapis cezası verildi.
mask

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2018 yılında çok önemli bir uyuşturucu operasyonu düzenlemişti. Gültepe Mevkiinde durdurulan bir tırda yapılan aramada, gizli bölmelere yerleştirilmişi 180 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipleri 8 kişiyi gözaltına aldı. Tutuklana 8 kişi hakkında, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan dava açıldı. Görülen davada zehir tacirlerine rekor bir ceza çıktı. Sanıklardan Mehmet Ş.’ye 7 yıl 1 ay, Necati F.’ye 6 yıl 8 ay, Ünal C.’ye 30 yıl, Hayrani K.’ye 30 yıl, Harun Ş.’ye 30 yıl, Ali Ö.’ye 30 yıl, Atahan K.’ye 30 yıl ve Hakkı K.’ye 30 yıl hapis cezası verildi. 8 sanığa toplam 193 yıl hapis cezası verildi.

Bugün 09:57 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Cezaevinde kalbine yenildi mask
Cezaevinde kalbine yenildi
Ablasının arkadaşını öldüren 16 yaşındaki zanlı tutuklandı mask
Ablasının arkadaşını öldüren 16 yaşındaki zanlı tutuklandı
İzmit’te fuhuş operasyonu mask
İzmit’te fuhuş operasyonu
Viyadükten düşen işçiler demirlerin altında kaldı mask
Viyadükten düşen işçiler demirlerin altında kaldı
Ablasının erkek arkadaşını öldüren genç yakalandı mask
Ablasının erkek arkadaşını öldüren genç yakalandı
Kendini asarak intihar etti! mask
Kendini asarak intihar etti!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit Belediyesi'nden afiş hatası mask
İzmit Belediyesi'nden afiş hatası
Dev lastik fabrikası üretimi durduruyor mask
Dev lastik fabrikası üretimi durduruyor
Kocaeli yanıyor! İtfaiye çağırın! “2-0” mask
Kocaeli yanıyor! İtfaiye çağırın! “2-0”
Kocaeli'ye mevsimin ilk karı düştü! mask
Kocaeli'ye mevsimin ilk karı düştü!
Meteoroloji uyardı: Soğuk ve yağmur geliyor! mask
Meteoroloji uyardı: Soğuk ve yağmur geliyor!
Barajın suyu çekilince 20 yıl sonra gün yüzüne çıktı mask
Barajın suyu çekilince 20 yıl sonra gün yüzüne çıktı

GALERİ

Kardiyolog boşandığı eşini, kızının yanında darp etti mask
Kardiyolog boşandığı eşini, kızının yanında darp etti
Kocaeli'de oynanan 13 milyonluk kupon çalındı! mask
Kocaeli'de oynanan 13 milyonluk kupon çalındı!
 Kocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandı mask
 Kocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandı
Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu mask
Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu
 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden örnek proje mask
 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden örnek proje
Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler mask
Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL