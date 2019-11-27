Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:27 TSİ- Sağlık G: Bugün 12:59 TSİ

İzmitliler dikkat! Nöbetçi eczane değişti

İzmit'te nöbetçi eczane olarak görev yapacak bir eczanenin, mazeretinden dolayı nöbeti devrettiği öğrenildi.
mask

 31. Bölge Eczacılar Odası tarafından yapılan açıklamada; "Izmit III. bölgede bulunan Evrim Eczanesi mazeretinden dolayı 29 Kasım 2019 Gece nöbetini tutamayacağından yerine Sema Eczanesi nöbet tutacaktır. Bilgilerinize sunulur" denildi.

Bugün 10:27 TSİ - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Çocuğumun bağışıklığını nasıl güçlendirebilirim? mask
Çocuğumun bağışıklığını nasıl güçlendirebilirim?
En az antibiyotik yazan doktorlara ödül mask
En az antibiyotik yazan doktorlara ödül
Kartepeliler dikkat! Nöbetçi eczane değişti! mask
Kartepeliler dikkat! Nöbetçi eczane değişti!
Kış ayında eve kapanmak kilo almaya davetiye çıkartıyor mask
Kış ayında eve kapanmak kilo almaya davetiye çıkartıyor
Prematüre doğan minikler buluştu mask
Prematüre doğan minikler buluştu
Her diyabetlinin hikayesi birbirinden farklı mask
Her diyabetlinin hikayesi birbirinden farklı
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Dev lastik fabrikası üretimi durduruyor mask
Dev lastik fabrikası üretimi durduruyor
İzmit Belediyesi'nden afiş hatası mask
İzmit Belediyesi'nden afiş hatası
Kocaeli yanıyor! İtfaiye çağırın! “2-0” mask
Kocaeli yanıyor! İtfaiye çağırın! “2-0”
Kocaeli'ye mevsimin ilk karı düştü! mask
Kocaeli'ye mevsimin ilk karı düştü!
Meteoroloji uyardı: Soğuk ve yağmur geliyor! mask
Meteoroloji uyardı: Soğuk ve yağmur geliyor!
Barajın suyu çekilince 20 yıl sonra gün yüzüne çıktı mask
Barajın suyu çekilince 20 yıl sonra gün yüzüne çıktı

GALERİ

Kardiyolog boşandığı eşini, kızının yanında darp etti mask
Kardiyolog boşandığı eşini, kızının yanında darp etti
Kocaeli'de oynanan 13 milyonluk kupon çalındı! mask
Kocaeli'de oynanan 13 milyonluk kupon çalındı!
 Kocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandı mask
 Kocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandı
Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu mask
Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu
 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden örnek proje mask
 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden örnek proje
Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler mask
Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL