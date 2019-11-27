31. Bölge Eczacılar Odası tarafından yapılan açıklamada; "Izmit III. bölgede bulunan Evrim Eczanesi mazeretinden dolayı 29 Kasım 2019 Gece nöbetini tutamayacağından yerine Sema Eczanesi nöbet tutacaktır. Bilgilerinize sunulur" denildi.
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İzmitliler dikkat! Nöbetçi eczane değişti
İzmit'te nöbetçi eczane olarak görev yapacak bir eczanenin, mazeretinden dolayı nöbeti devrettiği öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz