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Vurgunun şifresi deşifre oldu: Papağan konuştu

İstanbul merkezli çete, ‘papağan’ adını verdikleri cihazla banka kartlarını kopyalayıp 500 bin TL çaldı. Suç örgütü her başarılı işlemin ardından ‘papağan konuştu’ şifresiyle çete liderine bilgi verdi.
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ATM'lere yerleştirdikleri düzenekle müşterilerin kartlarını kopyalayan ve yarım milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi. Dolandırıcılık çetesinin üyeleri ilk olarak bazı bankamatiklerin ATM'lerine "papağan" ismi verilen kart kopyalama cihazlarını ve gizli kamera düzeneklerini yerleştirdi. Gizli kamera düzeneklerinden mağdurların girdikleri kart şifrelerini tespit eden çetenin üyeleri, kopyalanan manyetik alanlarla 'ikiz kart' ismi verilen yeni kartlar bastı. Söz konusu kartları kullanarak mağdurların şifrelerini giren ve hesaplarındaki paraları çeken çete üyeleri yarım milyon liralık vurgun yaptı.

 “PAPAĞAN KONUŞTU”

Çete, Ankara, Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla çökertildi. Operasyon düzenlenen adreslerde "papağan" adı verilen iki kart kopyalama cihazı, çok sayıda ikiz ve sahte banka kartı, üç dizüstü bilgisayar, 11 cep telefonu bulundu. Sabah'ın haberine göre, soruşturma kapsamında çete üyelerinin aralarında yaptıkları gizli yazışmalar da deşifre edildi. Çete üyelerinin kartların kopyalanması, basılması ve paraların hesaplardan çekilmesi aşamalarında başarılı olmaları halinde "papağan konuştu" şifresini kullanarak çete lideri E.A.'ya bilgi verdikleri ortaya çıktı. Altı çete üyesi tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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