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Erdoğan: EYT, ülke ekonomisini çökertmeye dönük bir adım

Erdoğan, EYT ile ilgili; "Ülke ekonomisini çökertmeye dönük nasıl bir adım olduğunu herkes kabul edecek. Bunun, ülkemize bir kazanımı yok, kaybettirir" dedi
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EYT’lilerle ilgili Katar dönüşü uçakta açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Fazla uzun sürmez, kısa bir süre sonra bu olayın nasıl bir manipülasyon, ülke ekonomisini çökertmeye dönük nasıl bir adım olduğunu herkes kabul edecek ve bunun karşısında durmaya başlayacak. Bunun, ülkemize bir kazanımı yok, kaybettirir. Şu anda İskandinav ülkeleri artık bu işten vazgeçme noktasına geldiler. Emeklilikte yaş olayını 70'in üstüne çıkarıyorlar. Bizde ise tam aksi. Kaldı ki Bay Kemal kendi döneminde emeklilik yaşının yükseltilmesini savunan birisidir. Fakat burada tamamıyla siyasi davranıyor, ‘buradan ne elde ederiz?' diye bakıyor ve böyle bir tezi savunmaya çalışıyor.

'BAŞKASININ İSTİHDAM HAKKINI KULLANACAK'

Geçenlerde çok açık net söyledim; Seçim kaybına vesile dahi olsa biz asla ülkemizin, milletimizin zararına olacak bir vaadin içine girmeyiz. Kaldı ki bir taraftan işsizlik konusunda mücadele veriyoruz diğer taraftan işsizliğe zemin oluşturacak taleplerle karşılaşıyoruz. Bu insanlar çalışıyor zaten. Bu insanları niye kapıya koyup, sonra iş arama yoluna sokalım. Çünkü ne olacak, yine iş arayacak. Ondan sonra da maalesef bir başkasının istihdam hakkını kullanmış olacak. Bunlara niçin böyle bir yol aralayalım? Bu, Türkiye ekonomisi için çok ciddi bir zarardır” diye konuştu.

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