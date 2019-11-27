Meteoroloji uyardı! Bu hafta yağışlı geçecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara bölgesinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güney ve güneydoğu, akşam saatlerinden sonra Marmara'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kocaeli'de ise bu hafta hava yağmurlu geçecek. Hava sıcaklığınının pazar günü 11 dereceye düşeceği gözüküyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Kocaeli'deki tahminleri ise şöyle: Bugün (çarşamba) hafif sağanak yağmurlu en yüksek 14 en düşük sıcaklık 6 derece, Yarın (perşembe) parçalı bulutlu 18/8 derece, Cuma günü yağmurlu 19/9 derece, Cumartesi sağanak yağışlı 20/8 derece, Pazar günü ise yağmurlu 11/2 derece.