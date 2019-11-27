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AKP’de degele seçimleri başlıyor

AKP Kocaeli’de kongre süreci kapsamında delege seçim tarihleri belirlendi. 1 Aralık’ta Başiskele, Gölcük, İzmit, Karamürsel, Kartepe’de başlayacak olan seçimler, 8 Aralık’ta Çayırova, Darıca, Derince, Dilovası, Gebze ve Körfez’de yapılacak seçimlerin ardından sona erecek.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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AKP Kocaeli İl Başkanlığı kongre süreci kapsamında delege seçim takvimini açıkladı. AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş delege seçim takvimi ile ilgili olarak “Delege seçmen listelerinin askıya çıkmasıyla başlayan süreçte sıra delege seçimlerine geldi. Başiskele, Gölcük, İzmit, Karamürsel, Kartepe (1 Aralık Pazar), Kandıra (4 Aralık Çarşamba), Çayırova, Darıca, Derince, Dilovası, Gebze ve Körfez’de (8 Aralık Pazar) yapacağımız delege seçimleriyle bir 7’inci Büyük Kongre sürecinde bir aşamayı daha geçmiş olacak ve ardından ilçe kongrelerimize doğru süreci devam ettireceğiz. AK Parti’ye yakışır şekilde; ülkemiz ve milletimize karşı sorumluluklarımızın bilinciyle bu süreci en güzel şekilde tamamlayacağımızdan eminim”  dedi.

“DİKKAT ETMEYE ÇALIŞTIK”

Delegeler hakkında da konuşan Ellibeş, “ Delegelerimizi belirlerken ilçelerimizin demografik, bölgesel ve coğrafi yapılarına dikkat etmeye çalıştık. İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile akrabalık, akraba grubu, yandaşlık, hemşehri ve hemşehri grubu ya da herhangi bir mensubiyeti ön plana çıkarmamaya, şaibeye, dedikoduya fırsat vermemeye özen gösterdik. Burada genel merkezimizin uyguladığı kontenjanlara uygun olarak ana kademe, kadın ve gençlik kolları mahalle başkanları ve yönetimleri, atama yoluyla görev almış ve devam eden ilçelerde ana kademe yönetimleri, belediye meclis üyeleri, partimizin kuruluşundan bu yana görev almış üç kademe ilçe başkanları, ilçede oturan, partimizin kuruluşundan bugüne kadar görev almış ve partiyle bağı devam eden kurucular, belediye başkanları, ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, demografik yapıya uygun olmak kaydıyla partiye üye STK ve ilçe kanaat önderleri, esnaf temsilcileri, önceki dönem mahalle başkanları gibi çok geniş bir havuzdan isimler belirlemeye çalıştık” ifadelerinde bulundu.

“EN GÜZEL ŞEKİLDE TAMAMLAYACAĞIZ”

Ellibeş son olarak, “Bütün bunlara rağmen hatalar, eksikler olabilir. Ama kasıt olmadan, en doğrusunu yapmak için çalıştık. İnanıyorum ki, ilçelerimizin tamamında delege seçimlerimizi en güzel şekilde tamamlayacağız. AK Parti’nin başarısını, milleti ile olan güçlü bağını anlamaya, çözmeye çalışanların bir saatin dişlileri gibi tıkır tıkır bu yapıya bakması gerekir” dedi.

Bugün 11:34 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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