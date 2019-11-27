AKP'de delege seçim tarihleri belli oldu

Kongre süreci başlayan AK Parti’de delege seçim tarihleri de belirlendi. Seçimlerle ilgili bir açıklama yapan AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, delege seçim süreciyle ile ilgili tarih verdi. Ellibeş; “1 Aralık Pazar günü Başiskele, Gölcük, İzmit, Karamürsel, Kartepe’de delege seçimlerini başlatıyoruz. 3 günde yapacağız. İlk olarak 5 ilçemizde ki delege seçimleri 1 Aralık’ta olacak. 4 Aralık’ta Kandıra delege seçimlerini yapacağız. 8 Aralık Pazar günü ise Derince, Körfez, Darıca, Gebze ve Çayırova, Dilovası’nda delege seçimleri yapacağız. Bu şekilde delege seçimlerimizi yapmış olacağız” dedi.

İLÇE KONGRELERİ BAŞLAYACAK

Delege seçimlerinin ardından ilçe kongrelerini başlayacağını ifade eden Ellibeş, “Delege seçmen listelerinin askıya çıkmasıyla başlayan süreçte sıra delege seçimlerine geldi. Başiskele, Gölcük, İzmit, Karamürsel, Kartepe (1 Aralık Pazar), Kandıra (4 Aralık Çarşamba), Çayırova, Darıca, Derince, Dilovası, Gebze ve Körfez’de (8 Aralık Pazar) yapacağımız delege seçimleriyle bir 7.Büyük Kongre sürecinde bir aşamayı daha geçmiş olacak ve ardından ilçe kongrelerimize doğru süreci devam ettireceğiz” diye konuştu.

"ŞAİBEYE FIRSAT VERMEMEYE ÖZEN GÖSTERDİK"

Açıklamasının devamında Ellibeş, “AK Parti’ye yakışır şekilde; ülkemiz ve milletimize karşı sorumluluklarımızın bilinciyle bu süreci en güzel şekilde tamamlayacağımızdan eminim. Delegelerimizi belirlerken ilçelerimizin demografik, bölgesel ve coğrafi yapılarına dikkat etmeye çalıştık. İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile akrabalık, akraba grubu, yandaşlık, hemşehri ve hemşehri grubu ya da herhangi bir mensubiyeti ön plana çıkarmamaya, şaibeye, dedikoduya fırsat vermemeye özen gösterdik” dedi.