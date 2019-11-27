Can: Yerel ürünlerin satılması bu kooperatiflerde yer alınması önemli bir konudur

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Kasım ayı meclis toplantısı bugün KOTO Burhan Kasım Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan başkanlığında toplanan meclis toplantısına KOTO Başkanı Necmi Bulut’un yanı sıra KOTO Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan, meclis yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri yer aldı. Toplantıda 5 gündem maddesi görüşüldü.

“NEGATİFTEN DURAĞANA YÜKSELTTİ”

KOTO Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan meclis öncesi yaptığı sunumda, “Fed, politika faizini 25 baz puan düşürdü (1,75-2,0). Ticaret savaşı, ABD büyüme oranını olumsuz etkilemektedir. Almanya sanayi üretimi 3. çeyrekte yüzde 0,1 arttı. Fitch, Türkiye kredi notunu BB- olarak teyit ederken görünümücari dengede iyileşme, kurda istikrar, enflasyonda düşüş, vb ile jeopolitik riskler olsa da genel olarak aşağı yönlü risklerde azalma gerekçesiyle negatiften durağana yükseltti. Moody’s de Türkiye için olumlu değerlendirme ve büyüme beklentisinde yukarı yönlü revizyon yaptı. Cumhurbaşkanı, ABD ziyareti gerçekleşti. Londra’da, Fransa ve Almanya’nın da katılacağı liderler zirvesi yapılacak. 28 Ekim haftasında yabancılar TL varlıklarda alım yaparken yurt-içi yerleşikler yine dövizi tercih etti ve DTH 194,6 milyar dolar oldu. Kasım ayı ilk 2 haftasında DTH’da az da olsa, gerileme oldu.

“İPOTEKLİ SATIŞLAR YÜZDE 525 ARTTI”

Ekim ayında otomotiv satışlarının arttığını belirten Bayraktutan, “Eylül verilerine göre sanayi üretimi aylık yüzde 3,2 ve yıllık yüzde 3,4 arttı. TÜİK ekonomik güven endeksi, Ekim ayında yüzde 4,5 artışla 89,8’e yükseldi: tüketici güven endeksi 57; reel kesim güven endeksi 104,2; hizmet sektörü güven endeksi 90,7; perakende ticaret sektörü güven endeksi 102,3 ve inşaat sektörü güven endeksi 65,1 değerine yükseldi. Eylül’de ciro endeksi yüzde 4,8; perakende ticaret hacmi yüzde 2,7 arttı. Ekim’de otomotiv satışları yüzde 125 (otomobil yüzde 138 ve ticari araçlar yüzde 90) arttı. Ocak-Ekim üretimi yüzde 8, ihracatı yüzde 6 ve satışlar yüzde 32 azaldı.TÜİK Ekim verilerine göre konut satışları yüzde 2,5 ve yabancılara satışlar yüzde 32 azalırken ipotekli satışlar yüzde 525 arttı” ifadelerinde bulundu.

“14,9 MİLYAR DOLAR AÇIK VERDİ”

İşsizlik oranının yüzde 14 olduğunu belirten Bayraktutan, “Beyaz eşya satışları Ekim’de yüzde 26 arttı. TÜİK verilerine göre, Ekim’de TÜFE aylık yüzde 2 ve yıllık yüzde 8,55; yurt-içi ÜFE ise, aylık yüzde 0,17 ve yıllık yüzde 1,7 arttı. Ağustos dönemi verilerine göre, işsizlik oranı yüzde 14 oldu (bir önceki dönem yüzde 13,9). BDDK, tahsili gecikmiş borç oranının Eylül’de 4,96 olduğunu açıkladı. Kamu bankalarının, imalat sanayi, inşaat, hizmet ve yurt dışı müteahhitlik sektörlerinde istihdamı teşvike yönelik kredi desteği başlatıldı. 10 ve daha fazla işçi çalıştıran ve ilave 5 istihdam taahhüt eden firmalar 2 yılı anapara ödemesiz 5 yıl vadeli kredi sağlanacak” dedi.

“GEBZE’DEKİ YER KAMULAŞTIRILMAYA BAŞLANDI”

6 milyar TL vergi gelirinin amaçlandığını belirten Bayraktutan, “Merkezi yönetim bütçesi, Ekim’de 14,9 milyar TL açık verdi. Yüksek gelir, değerli konut, dijital hizmetler, konaklama, futbolcu gelirleri, vb alanları kapsayan yeni vergi düzenlemesi ile 2020’de ilave 6 milyar TL vergi geliri amaçlanıyor. Eylül verilerine göre, cari denge aylık 2,48 ve yıllık 5,9 milyar dolar fazla verdi. Net hata ve noksan hesabının 1,76 milyar dolar açık vermesi dikkat çekti. TOGG, yerli otomobil üretim yeri olarak Gebze’deki Bilişim Vadisi bölgesinin seçildiğini ve kamulaştırmaya başlandığını açıkladı” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

“HEPİMİZ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ BİR KONU”

Bayraktutan’ın ardından aylık faaliyetler hakkında konuşanKOTO Başkanı Necmi Bulut, “Şehirler arası ve ülkeler arası işbirliğini geliştirmek adına bu ay da bir çok toplantı gerçekleştirdik. Edirne Sanayi ve Ticaret Odası’nı da ziyaret ederek görüşmelerde bulunduk. Odamızda birçok ülkenin tanıtımı da yapıldı bunun yanında oralarda da bizim için yapılacak çalışmalar olması açısından faydalı görüşmeler oldu. Kişisel verilerin korunması kanunu çerçevesinde baro ile birlikte ayın 7’sinde bir toplantı yapacağız. Bu hepimiz açısından önemli bir konudur. Ayrıca yine 6’sında bir fuarımız olacak. Oda olarak her şeyiyle içerisinde olacağımız bir fuar olacak” ifadelerini kullandı.

“TOPLAM GELİRİMİZ 11 MİLYON 649 BİN”

Ekim ayı mizanını açıklayan Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı İbrahim İbrahimoğlu, “Ekim ayında gelirimiz 2 milyon 355 bin 57 TL, giderimiz 771 bin 636 TL. Ekim ayı sonunda toplam gelirimiz 11 milyon 649 bin 830 TL. Gelir bütçemizin yüzde 65, 93’ünü oluşturmaktadır” dedi. Dilek ve temenniler bölümünde konuşan Meclis Üyesi Yaşar Can, “Bu sabah haberlerde toplamda 500 tane kooperatif kurulacağı açıklandı. Bu konuda bir çalışma yapılmalı ve yönetiminde organizasyonlarda yer alması gerekiyor. Yerel ürünlerin satılması bu kooperatiflerde yer alınması önemli bir konudur” dedi.