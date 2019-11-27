Büyükşehir, yok denilen o protokolü paylaştı

AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gebze OSB-Darıca Sahil Raylı Sistem Hattı Devir Protokolü'nü paylaştı. Geçtiğimiz günlerde CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Gebze-Darıca metro hattının Büyükşehir Belediyesi'nden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildiğini ama bununla alakalı protokolün yapılmadığını iddia etmişti. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise protokolün var olduğunu, 18 Eylül’de Resmi Gazete’de devir protokolü yayınlandığını söylemişti. İşte o protokol bugün AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş tarafından ortaya çıkarıldı.

BÜYÜKAKIN NE DEMİŞTİ?

Büyükşehir Belediyesi Tahir Büyükakın, geçtiğimiz hafta yaptığı basın toplantısında metro hakkında şunları söylemişti: “Ne kadar inşaat ne kadar hak ediş yapıldı bakanlıktan gelip yerinde incelediler. Bu işlemlerden sonra protokoller ona göre hazırlandı. 18 Eylül’de Resmi Gazete’de devir protokolü yayınlandı. Bakanlığa iki milletvekili sormuşlar o esnada. Devir var mı diye? Şartlar görüşülüyor, nelerin nasıl devredileceği konusunda yazışmalar yapılıyor. Bu yazışmalar bitmeden bakanlığa sorarsanız bakanlıktan gelen cevap elinize aldığınız o yazı olur. Devredemeyelim istediler sanırım. Metro inşaatı yapılmazsa kim kazanacak? Ben kaybedeceğim, siz mi kazanacaksınız? Bu mu yapıcı muhalefet? Lafa gelince yapıcı muhalefet edecekler. Samimi değiller.

DEVİR RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

Kamuoyunu yanlış bilgilendirdiler dediler. Yalan söylemediğimizi burada şimdi göreceksiniz. Hadi baş tarafta kafanız karıştı. Resmi Gazete’de devir ilanı var. Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra sorulur mu? Suçu bir de basın mensuplarının üzerine atıyorlar. Önce söylüyorlar sonra söylemedik diyorlar. Alışkanlık haline geldi herhalde. Başkan seçilmiş olmamız kafamıza göre metroyu bakanlığa devretme yetkisi vermez. Mecliste görüşüp yetkiyi aldık. 15 Ekim’de Ulaştırma Bakanlığı ile belediye arasındaki protokolü yaptık. 3 günde gidip protokolü imzalatmak çok büyük bir yetkinliktir. Genel sekreterimize teşekkür ediyorum. Ama ne yazık ki itibar suikastı yapılıyor.”