Ellibeş metro protokolünü paylaştı

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, haftalık olağan basın toplantısını bugün Gebze’de düzenledi. Kongre sürecine yönelik önemli açıklamalarda bulunan Ellibeş, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Hünkar Çayırı’nın ranta açılması ve Gebze OSB-Darıca metrosu iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“GÜNDEMİ İŞGAL ETMENİN ANLAMI YOK”

Ellibeş yaptığı açıklamada, “Hünkar Çayırı’nda bir çalışma yapıyoruz ama CHP’lilerin dediği yer bizim Gebze ile alası olmayan bir yer. CHP’li vekil bu hatayı nasıl yaptı? Diğer konu ise metro, Sayın Tarhan’ın niyeti nedir? Devri olumlu mu olumsuz mu görüyor? Ben anlamadım. Bakın devri yapıldı. Aslında teşekkür etmesi gerekir. 5 milyarlık Gebze’ye yapılacak yatırımı bakanlığa devrettik, diğer ilçelere yatırım imkanı doğdu bunun takdir edilmesi lazım. Sözleşme imzalandı. Kısır çekişmeler, yalan ile gündemi işgal etmenin anlamı yok” dedi.

“İFTİRAYLA GÜNDEMDE KALMAYA ÇALIŞIYOR”

“Çamur atacak kimseyi bulamayınca kendilerine dönüyor” diyen Ellibeş, “Birileri yalnızca polemikle, iftirayla gündemde kalmaya çalışıyor. Bu iftira kampanyalarına kendilerini o kadar kaptırdılar ki, bizde çamur atacak kimse bulamayınca kendilerine dönüyor, kendi partililerini karalıyor. İşte geçen hafta “Külliyeyi ziyaret eden CHP’li kim?” diye bir gazetecinin kaleme aldığı yazıyla ortaya çıkan gerçekleri hep birlikte gördük” ifadelerinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise geçtiğimiz haftalarda düzenlediği basın toplantısında metro ile ilgili olarak, “Gebze metrosu çukurundan nasıl çıkacaklar diye mutlu oluyorlardı. Gömüleceğimizi iddia ettikleri çukurda mesajımızı verdik. Bugüne kadar geriye dönmeyelim bu kentin borçları nasıl oldu anlatmak zorundayız. Bu kentte belediyenin mali tablosuna benden daha hakim kimse yok. Hodri meydan ben tek onlar hepsi. 8 Ağustos'ta metroyu devredeceğimizi açıkladık. Bir prosedür başlıyor ve şartlar görüşülüyor. Yazışmalardan önce yazarsanız o cevabı alırsınız. Resmi Gazete'de devir yayınlanmış. 10 Ekim 2019'da meclisten anlaşma için yetki aldım. Teknik ve mali işlemler tamamlanıyor. Yerinde tespitler yapıldı. Bakanlıktan gelindi bakıldı. Protokoller bağlanıp imzalandı. Bakanlıkla yaptığımız prtokol elimizde. Yok denilen protokol burada. Lafa gelince yapıcı muhalefet edecekler. Samimi değiller. Samimi olsalar böyle yapmazlar" şeklinde konuşmuştu.