Özdilek’ten Beklenen Kampanya! “Kazançlı Hafta Sonu” 28 Kasım - 1 Aralık

“Kazançlı Hafta Sonu” kampanyası kapsamında yüzlerce üründe indirim fırsatı tüm Özdileklerde ve Özdilekteyim.com’daziyaretçilerini bekliyor. Giyim ürünlerinde yüzde 50’ye varan, ayakkabı ve botlarda yüzde 25, kişisel bakım ürünlerinde yüzde 60’a varan kampanyalar ve seçili tekstil ürünlerinde 4 al 3 ödegibi farklı indirim ve kampanya seçenekleri sunuluyor.

Kazançlı Hafta Sonu’na özel, Özdilek Ev Tekstili’nin; havlu, bornoz, battaniye, yorgan ve yastık gibi ürün gruplarında ve Özdilek hipermarketlerinde de yüzlerce ürün kategorisinde misafirleri uygun fiyatlı ürünler bekliyor.

100 TL ve üzeri mağaza alışverişlerindeTürkiye’nin her yerine ücretsiz kargoimkanı sunan çevrim içi mağaza Özdilekteyim.com’da da “Kazançlı Hafta Sonu” kampanyası 25 Kasım ve 1 Aralık tarihleri arasında devam ediyor. Kullanıcılar,alışverişlerini güvenle yaparken ihtiyaçları olan her bir ürüne kolay ulaşma ve fırsatlarla dolu bir alışveriş gerçekleştirme ayrıcalığı yaşıyor.