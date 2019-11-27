Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:43 TSİ- Yaşam G: Bugün 12:46 TSİ

Özdilek’ten Beklenen Kampanya! “Kazançlı Hafta Sonu” 28 Kasım - 1 Aralık

14 alışveriş merkezi, 7 hipermarket, 4 departman mağaza, 95 ev tekstili mağazası ve çevrim içi alışveriş sitesi Özdilekteyim.com ile hizmet veren Türkiye’nin en büyük ev tekstili ve perakende markalarından biri olan Özdilek’te, 28 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında “Kazançlı Hafta Sonu” kampanyası gerçekleşiyor.
mask

“Kazançlı Hafta Sonu” kampanyası kapsamında yüzlerce üründe indirim fırsatı tüm Özdileklerde ve Özdilekteyim.com’daziyaretçilerini bekliyor. Giyim ürünlerinde yüzde 50’ye varan, ayakkabı ve botlarda yüzde 25, kişisel bakım ürünlerinde yüzde 60’a varan kampanyalar ve seçili tekstil ürünlerinde 4 al 3 ödegibi farklı indirim ve kampanya seçenekleri sunuluyor.

Kazançlı Hafta Sonu’na özel, Özdilek Ev Tekstili’nin; havlu, bornoz, battaniye, yorgan ve yastık gibi ürün gruplarında ve Özdilek hipermarketlerinde de yüzlerce ürün kategorisinde misafirleri uygun fiyatlı ürünler bekliyor.

100 TL ve üzeri mağaza alışverişlerindeTürkiye’nin her yerine ücretsiz kargoimkanı sunan çevrim içi mağaza Özdilekteyim.com’da da “Kazançlı Hafta Sonu” kampanyası 25 Kasım ve 1 Aralık tarihleri arasında devam ediyor. Kullanıcılar,alışverişlerini güvenle yaparken ihtiyaçları olan her bir ürüne kolay ulaşma ve fırsatlarla dolu bir alışveriş gerçekleştirme ayrıcalığı yaşıyor.

Bugün 12:43 TSİ - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Ekşi kardeşlerin acı günü... mask
Ekşi kardeşlerin acı günü...
Hayriye Ekşi son yolculuğuna uğurlandı mask
Hayriye Ekşi son yolculuğuna uğurlandı
Nurhak öğretmene sürpriz kutlama mask
Nurhak öğretmene sürpriz kutlama
Hızır Reis'in çınarları Öğretmenler Günü'nde bir araya geldi mask
Hızır Reis'in çınarları Öğretmenler Günü'nde bir araya geldi
YİN YAPI’dan personele moral yemeği mask
YİN YAPI’dan personele moral yemeği
Şanlıurfalılar Derneği’nden öğretmenlere unutulmaz gece mask
Şanlıurfalılar Derneği’nden öğretmenlere unutulmaz gece
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit Belediyesi'nden afiş hatası mask
İzmit Belediyesi'nden afiş hatası
Dev lastik fabrikası üretimi durduruyor mask
Dev lastik fabrikası üretimi durduruyor
Kocaeli yanıyor! İtfaiye çağırın! “2-0” mask
Kocaeli yanıyor! İtfaiye çağırın! “2-0”
Kocaeli'ye mevsimin ilk karı düştü! mask
Kocaeli'ye mevsimin ilk karı düştü!
Meteoroloji uyardı: Soğuk ve yağmur geliyor! mask
Meteoroloji uyardı: Soğuk ve yağmur geliyor!
Barajın suyu çekilince 20 yıl sonra gün yüzüne çıktı mask
Barajın suyu çekilince 20 yıl sonra gün yüzüne çıktı

GALERİ

Kardiyolog boşandığı eşini, kızının yanında darp etti mask
Kardiyolog boşandığı eşini, kızının yanında darp etti
Kocaeli'de oynanan 13 milyonluk kupon çalındı! mask
Kocaeli'de oynanan 13 milyonluk kupon çalındı!
 Kocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandı mask
 Kocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandı
Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu mask
Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu
 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden örnek proje mask
 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden örnek proje
Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler mask
Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL