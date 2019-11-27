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Toplu iş sözleşmesinde 5 madde geçti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde çalışmakta olan 700 kişiyi ilgilendiren toplu iş görüşmesinin ilk oturumunda 5 madde üzerinde anlaşma sağlandı.

Nazım Özgün Erbulan
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde çalışmakta olan 700 kişiyi ilgilendiren toplu iş görüşmesinin ilk oturumu bugün gerçekleştirildi. Yerel-Sen’de gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Bayram Bayram, Yerel Sen Genel Sekreteri Ali Danış, Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, yönetim kurulu üyeleri ve iş yeri temsilcileri katıldı.

“İNŞALLAH İKİ TARAFI MEMNUN EDECEK ŞEKİLDE BİTİRİRİZ”

Toplam 60 madde olan sözleşmenin bugün 5’i üzerinde anlaşma sağlandı. Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy görüşmelerle ilgili yaptığı açıklamada, “Büyükşehir belediyesi ve İSU Genel Müdürlüğü’nde bu gün başlayan toplu iş sözleşmesi inşallah 60 günlük yasal süre içerisinde anlaşma sağlanarak bin 200 işçimizi memnun eden bir ücret artışı ile sözleşmeyi masada iki tarafı memnun edecek bir şekilde bitiririz. Sendikamız ve işçilerimiz, büyükşehir belediye başkanımızın çalışanlara bakışını geçmişten bu güne kadar hep olumlu olduğunu görmüştür, bu günden sonrada böyle olacağına dair bir şüphemiz yok” dedi.  İkinci görüşme ise 13 Aralık tarihinde saat 10.00’da gerçekleştirilecek. 

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Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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