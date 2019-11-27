Motosikletin çarptığı kadın hayatını kaybetti

İzmit Tavşantepe Mahallesi Tavşantepe Caddesi adresinde ikamet eden Pembe Akın (64)16 Eylül 2019 günü Tavşantepe Caddesi üzerinde yürüdüğü esnada bir motosikletin kendisine çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine, daha sonra da Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay tarihinden bu yana tedavisi devam eden Akın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İşçi emeklisi Sadettin Akın’ın eşi ve 3 çocuk annesi olan Pembe Akın’ın cenazesi Kalemci Köy Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.