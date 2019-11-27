Elektrik Mühendisleri Odası zamma karşı dava açtı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu`nca (EPDK) 1 Ekim 2019 tarihinde yapılan basın açıklamasında, “elektrik piyasası tarifelerini belirleyen maliyet bileşenlerinde oluşan artışlar nedeniyle görevli tedarik şirketlerinden elektrik enerjisi satın alan tüketicilerin tükettiği elektrik tarifelerinde vergi ve fonlar dâhil % 14,90 artış yapıldığı” ifade edilmişti.
100 KWH: 71 TL
Açıklamada, “Söz konusu artışta bir önceki tarife dönemine göre EÜAŞ Toptan Satış Tarifelerinde oluşan değişim en önemli etken olmuştur. Bu kapsamda 1 Ekim itibariyle mesken abonelerince 100 kWh elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 71,02 TL ödenecektir” denmişti.
DAVA AÇILDI
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), EPDK`nın elektrik zammı kararının ve yayımladığı tarife tablolarının, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve tarifelerle ilgili ikincil mevzuata aykırı olduğu iddiasıyla iptali ve yürütmesinin durdurulması için Danıştay 13. Dairesi`nde dava açtı.
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Yorumlar
(1 )
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