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Elektrik Mühendisleri Odası zamma karşı dava açtı

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) elektrik zamlarının gerekçesinin halka detaylı olarak anlatılmadığı gerekçesiyle Danıştay 13. Dairesi'ne zammın iptali için dava açtı. EMO dava dilekçesinde, "Özel sektörün yüksek kâr marjı sebebiyle de katlanan elektrik maliyetinin tüketicilerden tahsili anlamına gelen bu kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali gerekmektedir" ifadesini kullandı.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu`nca (EPDK) 1 Ekim 2019 tarihinde yapılan basın açıklamasında, “elektrik piyasası tarifelerini belirleyen maliyet bileşenlerinde oluşan artışlar nedeniyle görevli tedarik şirketlerinden elektrik enerjisi satın alan tüketicilerin tükettiği elektrik tarifelerinde vergi ve fonlar dâhil % 14,90 artış yapıldığı” ifade edilmişti.

100 KWH: 71 TL

Açıklamada, “Söz konusu artışta bir önceki tarife dönemine göre EÜAŞ Toptan Satış Tarifelerinde oluşan değişim en önemli etken olmuştur. Bu kapsamda 1 Ekim itibariyle mesken abonelerince 100 kWh elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 71,02 TL ödenecektir” denmişti.

DAVA AÇILDI

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), EPDK`nın elektrik zammı kararının ve yayımladığı tarife tablolarının, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve tarifelerle ilgili ikincil mevzuata aykırı olduğu iddiasıyla iptali ve yürütmesinin durdurulması için Danıştay 13. Dairesi`nde dava açtı.

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Yorumlar

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İzmi̇tli̇ - HELAL OLSUN.ARTIK YETER YA.HERGÜN ZAM HERGÜN ZAM.BENDEN KESTİĞİ TRT VERGİSİYLE ABUK SUBUK DİZİLERE BEN NİYE SPONSOR OLUYORUM.NİYE TRT YE PARA VERİYORUM.GİTSİN REKLAM GELİRİ ELDE ETSİN.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Kasım 13:23

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