AKP’den Bulut’a geçmiş olsun ziyareti

AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Acıbadem Hastanesi’nde tedavi gören İyi Partili İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut’u ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette ilçe yöneticileri de kendisine Güney’e eşlik etti.Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut’a yaptığı ziyareti sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Güney,”İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut ağabeyimizi geçirdiği rahatsızlıktan dolayı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik. Rabbimden, kendisine acil şifalar dileriz”dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz