AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gebze'de basın toplantısı düzenledi. Ellibeş basın toplantısında Çayırova eski Belediye Başkanı Şevki Demirci’nin partiden ihracı konusunda hakkında da yaptığı açıklamada, “Şevki Demirci kardeşim partimizin kuruluşundan beri var olan, partimize katkısı olan ve Çayırova’da da başarılı çalışmalar yapan değerli bir kardeşimizdir. Bazen insanlar hata yapabilir. Bununda bir cezası olabilir. Onun ihraç konusu ilden çıkmıştır. Ancak genel merkezde ne düzeydedir bilmiyorum. Bu toplantının ardından hemen bu konuyu araştırıp, Demirci kardeşimin ihraç konusu ne boyuttadır, öğreneceğim.” dedi.
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Şevki Demirci'nin ihracı genel merkezde
AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, yaptığı basın toplantısında eski Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci’nin ihracının genel merkezde olduğunu dile getirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz