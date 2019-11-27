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Şevki Demirci'nin ihracı genel merkezde

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, yaptığı basın toplantısında eski Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci’nin ihracının genel merkezde olduğunu dile getirdi.
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AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gebze'de basın toplantısı düzenledi. Ellibeş basın toplantısında  Çayırova eski Belediye Başkanı Şevki Demirci’nin partiden ihracı konusunda hakkında da yaptığı açıklamada, “Şevki Demirci kardeşim partimizin kuruluşundan beri var olan, partimize katkısı olan ve Çayırova’da da başarılı çalışmalar yapan değerli bir kardeşimizdir. Bazen insanlar hata yapabilir. Bununda bir cezası olabilir. Onun ihraç konusu ilden çıkmıştır. Ancak genel merkezde ne düzeydedir bilmiyorum. Bu toplantının ardından hemen bu konuyu araştırıp, Demirci kardeşimin ihraç konusu ne boyuttadır, öğreneceğim.” dedi.

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