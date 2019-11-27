Kurs, Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda başladı ve kurs 5 Aralık’ta sona erecek. TFF Eğitimcileri Nedim Karadeniz ve Serhat Sütlü nezdinde günde 3 saat süren eğitimlerde hem teorik hem de saha için dersleri veriliyor. İlimizden Akif Arslan ve Yavuz Haydarbeyoğlu da TFF eğitimcilerine destek veriyor. İlimizin bilinen isimlerinin aldığı ve Türkiye Futbol Antrenörleri Kocaeli Şubesi’nin lojistik destek sağladığı kursta sınavı geçenler C Antrenörlük Diploması’na sahip olacak.
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TFF Grassroots C Kursu’nda bizim çocuklar yer alıyor
İlimizde futbol oynayan ve antrenör olmak isteyenlerin TFF’ye başvuruları sonrasında 360 aday arasından seçilen 30 antrenör adayı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilen İkinci Grassroots C Kursu’na katılmaya hak kazandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz