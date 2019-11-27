TFF Grassroots C Kursu’nda bizim çocuklar yer alıyor

Kurs, Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda başladı ve kurs 5 Aralık’ta sona erecek. TFF Eğitimcileri Nedim Karadeniz ve Serhat Sütlü nezdinde günde 3 saat süren eğitimlerde hem teorik hem de saha için dersleri veriliyor. İlimizden Akif Arslan ve Yavuz Haydarbeyoğlu da TFF eğitimcilerine destek veriyor. İlimizin bilinen isimlerinin aldığı ve Türkiye Futbol Antrenörleri Kocaeli Şubesi’nin lojistik destek sağladığı kursta sınavı geçenler C Antrenörlük Diploması’na sahip olacak.