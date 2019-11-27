Gel bakalım Çukurova!

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki gururumuz İzmit Belediyespor, Cumartesi günü konuk edeceği Çukurova Basket maçının hazırlıklarını İzmit Atatürk Spor Salonu’nda yaptığı antrenmanla sürdürüyor. Morallerin hayli iyi olduğu takımda eksik yok. Hedef Çukurova’yı evine eli boş gönderdi. İzmit Belediye – Çukurova Basket maçı Cumartesi günü İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak ve mücadele saat 17.00’de başlayacak.

METİN: SAVUNMAMIZ OTURUYOR

2 saat süren antrenmanda sporcuların istekli olmaları dikkatlerden kaçmazken, Antrenör Erkan Metin “Yavaş yavaş işin savunma kısmını da çözüyoruz. Botaş maçında da özellikle savunmada iyi işler yaptık. Hücumda çok sorun yaşayan bir takım değiliz. Nitekim zor geçeceğini düşündüğümüz maçı kolay kazanarak 3. galibiyetimizi aldık” dedi.

BASKETBOL SEVERLERE ÇAĞRI

Çukurova maçını kazanmak zorunda olduklarının altını çizen genç antrenör “Kesinlikle zor bir maç. Ancak Atatürk Spor Salonu’nda iyi bir atmosfer oluşuyor. Kısacası taraftar bizim için önemli. Haftaya Canik deplasmanı ve ardından iç sahada üst üste Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarımız var. Üst sıralarda tutunmak adına Çukurova maçını kazanmaktan başka çaremiz yok. Öncelikli hedefimiz devre arasına kadar son 8 içinde kalıp Türkiye Kupası maçları oynamak. Sonrasında da daha da yukarılarda olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

7. HAFTANIN PROGRAMI

30 KASIM CUMARTESİ

14.00: Bir Evim Elazığ – Adana Basketbol

16.00: Fenerbahçe – Samsun Canik Belediye

17.00: İzmit Belediye – Çukurova Basketbol

1 ARALIK PAZAR

13.00: Çankaya Üniversitesi – Ormanspor

15.15: Galatasaray – Beşiktaş

16.00: Kayseri Basketbol - Botaş