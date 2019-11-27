Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:08 TSİ- Spor G: Bugün 14:09 TSİ

Çayırova Menderespor cevap hakkını kullandı

Çayırova Menderespor Kulübü Başkanı Murat Babaoğlu, Alikahyaspor tarafından yapılan açıklama üzerine söz hakkını kullandı.

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
mask

Genç Başkan Babaoğlu Spor41’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: Rakibimiz Alikahyaspor ile 16 Kasım’da oynadığımız maç 2-2 sona erdi. Ben ağır bir hastalık geçiriyorum ve tedavi olduğum için 16 Kasım’daki maça gidemedim. Tarafımıza edilen küfürler ve tacizler bir yana yediğimiz tekme ve yumruklar anlatıldı. Zaten İl Disiplin Kurulu raporunda da Alikahyalı futbolcuların aldıkları cezalar ortada.

DOĞRU BİR AÇIKLAMA DEĞİL

Çayırova Menderesspor olarak bölgemizin takımlarını destekliyoruz. Daha önce Beylikbağı’nı desteklediğimiz gibi Darıcaspor’u da destekleyebiliriz. Alikahya tarafı kulübümüze kınama göndermiş. Ancak burada tek taraflı ve doğru olmayan bilgiler mevcut. Bakın, 24 Kasım’da oynanan maçı takım olarak izledik ve oradan Seka Doğan maçını oynamak üzere maç bitmeden ayrıldık ve Şekerpnar Stadı’na gittik.

HAKLI BULDULAR

Maçta Alikahyalı futbolculardan Yunus ve kaleci Göktan’ın babası ile birebir konuştum. 16 Kasım’da yaşananları kendileri ile paylaştım ve “Sizin maçınızda yaşananları kabul ediyor musunuz?” dediğimde beni haklı buldular. Maç içinde Alikahyaspor’un 25 numaralı futbolcusu kırmızı kart gördü. Aynı futbolcu bu kartı görmeden önce eli ile ağzını kapatıp “Sizin a…s” diye küfür etti.

ELİMDEN GELENİ YAPTIM

Bundan sonra insanları sakinleştirmek tabii ki kolay olmuyor. Ancak ben kulüp başkanı olarak elimden geldiği kadar kişileri sakinleştirmeye çalıştım. Ne yazık ki 16 Kasım’daki maçta Alikahya tarafından hiç kimse sağduyulu davranmamış. Her neyse… Kırmızı kart gören futbolcunun yanına gittim. Neler olduğunu sordum. O kadar kızgındı ki “Siz haftaya Cephanelik’e geleceksiniz. Oraya bir araba adam dökeceğim” dedi. Ben de “Dök kardeşim. Ben yine takımımın önünde duracağım” dedim.

YANLIŞ KONUŞTUĞUNU ANLADI

Kısa bir zaman sonra sözlerinin yanlış olduğunu kabul etti. Hepimiz insanız, hata yaparız. Amatör maçlarda yaşananları aile içinde çözmemiz gerekiyor. Alikahyaspor hocasının açıklama yaparak haklı olduklarını anlatmaya çalışmasına karşılık cevap hakkımızı kullanmak istedim. Dediğim gibi hepimiz bu gemideyiz ve doğruları ve yanlışları bu gemiyi limana yanaştırmak zorundayız.

Bugün 14:08 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Tanrıkulu: Benim için şampiyonsunuz! mask
Tanrıkulu: Benim için şampiyonsunuz!
Her zaman samimi, her zaman dost canlısı mask
Her zaman samimi, her zaman dost canlısı
Dilovası için Cumartesi yoğun geçecek mask
Dilovası için Cumartesi yoğun geçecek
Bekirderespor zirveyi zorluyor mask
Bekirderespor zirveyi zorluyor
TFF Grassroots C Kursu’nda bizim çocuklar yer alıyor mask
TFF Grassroots C Kursu’nda bizim çocuklar yer alıyor
Adamsın Dybala! mask
Adamsın Dybala!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Dev lastik fabrikası üretimi durduruyor mask
Dev lastik fabrikası üretimi durduruyor
İzmit Belediyesi'nden afiş hatası mask
İzmit Belediyesi'nden afiş hatası
Kocaeli'ye mevsimin ilk karı düştü! mask
Kocaeli'ye mevsimin ilk karı düştü!
Kocaeli yanıyor! İtfaiye çağırın! “2-0” mask
Kocaeli yanıyor! İtfaiye çağırın! “2-0”
Meteoroloji uyardı: Soğuk ve yağmur geliyor! mask
Meteoroloji uyardı: Soğuk ve yağmur geliyor!
Barajın suyu çekilince 20 yıl sonra gün yüzüne çıktı mask
Barajın suyu çekilince 20 yıl sonra gün yüzüne çıktı

GALERİ

Kardiyolog boşandığı eşini, kızının yanında darp etti mask
Kardiyolog boşandığı eşini, kızının yanında darp etti
Kocaeli'de oynanan 13 milyonluk kupon çalındı! mask
Kocaeli'de oynanan 13 milyonluk kupon çalındı!
 Kocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandı mask
 Kocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandı
Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu mask
Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu
 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden örnek proje mask
 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden örnek proje
Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler mask
Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL