Çayırova Menderespor cevap hakkını kullandı

Genç Başkan Babaoğlu Spor41’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: Rakibimiz Alikahyaspor ile 16 Kasım’da oynadığımız maç 2-2 sona erdi. Ben ağır bir hastalık geçiriyorum ve tedavi olduğum için 16 Kasım’daki maça gidemedim. Tarafımıza edilen küfürler ve tacizler bir yana yediğimiz tekme ve yumruklar anlatıldı. Zaten İl Disiplin Kurulu raporunda da Alikahyalı futbolcuların aldıkları cezalar ortada.

DOĞRU BİR AÇIKLAMA DEĞİL

Çayırova Menderesspor olarak bölgemizin takımlarını destekliyoruz. Daha önce Beylikbağı’nı desteklediğimiz gibi Darıcaspor’u da destekleyebiliriz. Alikahya tarafı kulübümüze kınama göndermiş. Ancak burada tek taraflı ve doğru olmayan bilgiler mevcut. Bakın, 24 Kasım’da oynanan maçı takım olarak izledik ve oradan Seka Doğan maçını oynamak üzere maç bitmeden ayrıldık ve Şekerpnar Stadı’na gittik.

HAKLI BULDULAR

Maçta Alikahyalı futbolculardan Yunus ve kaleci Göktan’ın babası ile birebir konuştum. 16 Kasım’da yaşananları kendileri ile paylaştım ve “Sizin maçınızda yaşananları kabul ediyor musunuz?” dediğimde beni haklı buldular. Maç içinde Alikahyaspor’un 25 numaralı futbolcusu kırmızı kart gördü. Aynı futbolcu bu kartı görmeden önce eli ile ağzını kapatıp “Sizin a…s” diye küfür etti.

ELİMDEN GELENİ YAPTIM

Bundan sonra insanları sakinleştirmek tabii ki kolay olmuyor. Ancak ben kulüp başkanı olarak elimden geldiği kadar kişileri sakinleştirmeye çalıştım. Ne yazık ki 16 Kasım’daki maçta Alikahya tarafından hiç kimse sağduyulu davranmamış. Her neyse… Kırmızı kart gören futbolcunun yanına gittim. Neler olduğunu sordum. O kadar kızgındı ki “Siz haftaya Cephanelik’e geleceksiniz. Oraya bir araba adam dökeceğim” dedi. Ben de “Dök kardeşim. Ben yine takımımın önünde duracağım” dedim.

YANLIŞ KONUŞTUĞUNU ANLADI

Kısa bir zaman sonra sözlerinin yanlış olduğunu kabul etti. Hepimiz insanız, hata yaparız. Amatör maçlarda yaşananları aile içinde çözmemiz gerekiyor. Alikahyaspor hocasının açıklama yaparak haklı olduklarını anlatmaya çalışmasına karşılık cevap hakkımızı kullanmak istedim. Dediğim gibi hepimiz bu gemideyiz ve doğruları ve yanlışları bu gemiyi limana yanaştırmak zorundayız.