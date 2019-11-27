Acil kan aranıyor!

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde yatan Hüseyin Acar için acil A Rh(-) negatif kana ihtiyaç vardır.
İletişim
Özgür Acar 05353572675
Kocaeli Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde yatan Hüseyin Acar için acil A Rh(-) negatif kana ihtiyaç vardır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz