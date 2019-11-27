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Bugün 14:14 TSİ- Yaşam G: Bugün 14:18 TSİ

Acil kan aranıyor!

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde yatan Hüseyin Acar için acil A Rh(-) negatif kana ihtiyaç vardır.
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Kocaeli Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde yatan Hüseyin Acar için acil A Rh(-) negatif kana ihtiyaç vardır.

İletişim

Özgür Acar 05353572675

Bugün 14:14 TSİ - Yaşam

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