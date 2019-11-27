Amatör kulüp başkanları dertleşti

KASKF Başkanı Murat Aydın açış konuşması yaparken tüm başkanların sorunlarını ve isteklerini tek tek not alarak sıkıntıları yetkili makamlara ileteceğini bildirdi. Aydın konuşmasında “Bizler sorunları çözmek için buradayız. Bundan sonraki toplantıda taban birlikleri başkanları ve yöneticiler olacak. Şimdi sorunlarınızı dile getirmek size düşüyor” dedi.
KONUŞARAK ÇÖZÜLMEYECEK HİÇ BİR ŞEY YOK
Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa “Statlarda bazen çok üzücü olaylar yaşanıyor. Herkesin daha duyarlı olmasını bekliyorum. Hepimiz hata yaparız. Ben her zaman KASKF spor ailesinin yanındayım. Sorunları konuşarak burada çözmemiz lazım. Bende biliyorum bazen çok haklısınız ama talihsiz olaylar gelince bütün sorunlarda başta Başkanım Murat Aydın’a ve bana yapılan sözlü saldırılar bizleri çok üzüyor” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz