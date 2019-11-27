Söz verdiler: Dünya şampiyonu olacağız!

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın,Trisome Oyunları 2020 Olimpiyatları için Kocaeli’de kamp yaparak hazırlanan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı oyuncularını ve teknik heyetini ziyaret etti.

Büyükakın’a, AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi ile diğer yetkililer eşlik etti. Oldukça keyifli sohbetlerin yaşandığı buluşmada Down Sendromlular Futsal Milli Takımı oyuncuları, Antalya’da yapılacak Trisome oyunları öncesinde “Dünya şampiyonu olacağız” sözünü verdi. Her fırsatta desteklerini sunacaklarını söyleyen Büyükakın, “Milli takım sporcularımızı ağırlamaktan çok mutluyuz. Kocaelispor maçını da birlikte izledik, orada da bizlere destek oldular” dedi.