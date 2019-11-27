Bekirderespor zirveyi zorluyor

Bekirderespor’da hem başkanlık, hem de kaptanlık yapan Sabri Yıldız“Rakibimiz kadro olarak eksikti. Tek yedekleri vardı. Ancak geçen hafta yedeksiz Başiskele Belediye’yi yendiler. Bu işin şakası yoktu. Her iki yarıda attığımız gollerle farklı kazandık. Bundan sonra kalan maçlara iyi hazırlanmak ve galibiyetler alarak, lider ile 3 puanlık farkı kapamak istiyoruz. Şampiyonlukta için biz de varız” dedi. A Grubu’nda lider Derincespor’un 25, ikinci Başiskele Belediye’nin de 23puanı bulunuyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz